Хамес Родригес не сыграет в матче против Челси

Полузащитник "Эвертона" Хамес Родригес не сыграет в субботнем поединке АПЛ против "Челси" из-за травмы икроножной мышцы. Об этом сообщает Карло Анчелотти в интервью The Athletic.

Итальянский тренер сказал, что у игрока были небольшие проблемы в предыдущей игре "ирисок" с "Бернли" и поэтому он не работал на этой неделе. К тренировкам футболист должен приступить с понедельника.

Также "Эвертону" в матче не помогут Шеймус Колман и Фабиан Делф.

Родригес присоединился к "ирискам" в сентябре этого года на правах свободного агента. За синюю команду Ливерпуля футболист в этом сезоне провел 11 встреч, забив три гола и отдав четыре ассиста. Это уже второй поединок, который пропустит колумбиец из-за травмы в своей новой команде. Хамес не сыграл в матче против "Ньюкасла" в начале ноября.

Сейчас "Эвертон" занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ с 17-ю очками в активе. Встреча против "Челси" начнется сегодня, 12 декабря, в 22:00.