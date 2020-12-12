  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Хамес Родригес не сыграет в матче против Челси
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хамес Родригес не сыграет в матче против Челси

Англия
(1 голосов)

На этой неделе игрок не тренировался с командой

Хамес Родригес не сыграет в матче против Челси
Новина українською

Полузащитник "Эвертона" Хамес Родригес не сыграет в субботнем поединке АПЛ против "Челси" из-за травмы икроножной мышцы. Об этом сообщает Карло Анчелотти в интервью The Athletic.

Итальянский тренер сказал, что у игрока были небольшие проблемы в предыдущей игре "ирисок" с "Бернли" и поэтому он не работал на этой неделе. К тренировкам футболист должен приступить с понедельника.

Также "Эвертону" в матче не помогут Шеймус Колман и Фабиан Делф.

Родригес присоединился к "ирискам" в сентябре этого года на правах свободного агента. За синюю команду Ливерпуля футболист в этом сезоне провел 11 встреч, забив три гола и отдав четыре ассиста. Это уже второй поединок, который пропустит колумбиец из-за травмы в своей новой команде. Хамес не сыграл в матче против "Ньюкасла" в начале ноября.

Сейчас "Эвертон" занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ с 17-ю очками в активе. Встреча против "Челси" начнется сегодня, 12 декабря, в 22:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хамес Родригес Эвертон (Ливерпуль) Челси (Лондон) АПЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...