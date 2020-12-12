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Хамес Родригес не сыграет в матче против Челси
На этой неделе игрок не тренировался с командой
Полузащитник "Эвертона" Хамес Родригес не сыграет в
Итальянский тренер сказал, что у игрока были небольшие проблемы в предыдущей игре "ирисок" с "Бернли" и поэтому он не работал на этой неделе. К тренировкам футболист должен приступить с понедельника.
Также "Эвертону" в матче не помогут Шеймус Колман и Фабиан Делф.
Родригес присоединился к "ирискам" в сентябре этого года на правах свободного агента. За синюю команду Ливерпуля футболист в этом сезоне провел 11 встреч, забив три гола и отдав четыре ассиста. Это уже второй поединок, который пропустит колумбиец из-за травмы в своей новой команде. Хамес не сыграл в матче против "Ньюкасла" в начале ноября.
Сейчас "Эвертон" занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ с 17-ю очками в активе. Встреча против "Челси" начнется сегодня, 12 декабря, в 22:00.
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