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Гвардиола: Никогда не переставал верить в Стоунса
Хосеп большой любитель коллекционирования центрбеков
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что никогда не терял веру в защитника Джона Стоунса.
"Я невероятно доволен Джоном Стоунсом. В конце концов игроки сами должны проявлять себя в определенные моменты, но я никогда не менял свое мнение насчет него. Когда мы покупали его из "Эвертона", мы верили, что он обладает мастерством, чтобы выступать за нас. Но футболисты — это еще и люди, и у людей бывают проблемы и личная жизнь.
Он пришел сюда молодым парнем, ему было 21 или 22. Он сразу же начал привлекаться в сборную Англии и играть в Лиге Чемпионов, чего он никогда не делал прежде. Но порой тебе нужно время, чтобы привыкнуть к этому, и кому-то нужно больше времени, чем другим.
Мы знаем, каким мастерством он обладает, и я особенно рад обладать им, потому что он невероятный человек. На него всегда можно положиться в хорошие моменты и в плохие моменты, он сражается и всегда готов прийти на выручку команде.
Такое поведение поможет ему построить долгую и успешную карьеру — только благодаря своему характеру и позитивному настрою. Он преодолел свои трудности, и я надеюсь, он продолжит в том же духе не только в этом сезоне", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
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