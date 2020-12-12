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Антони Марсьяль вишел из лазарета накануне игры с Манчестер Сити

Англия
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Француз готов помочь своей команде

Антони Марсьяль вишел из лазарета накануне игры с Манчестер Сити
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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль готов принять участие в дерби против "Манчестер Сити". Об этом сообщает The Athletic.

Игрок получил травму в прошлом матче АПЛ против "Вест Хэма" и был заменен на 62-ой минуте поединка. Однако Олег Гуннар-Сульшер сообщил, что Марсьяль восстановился от травмы и готов сегодня выйти на поле "Олд Траффорд". Также норвежский наставник заявил, что неизвестно сможет ли сыграть Эдинсон Кавани. Оба игрока пропускали решающий для "маникунианцев" поединок Лиги Чемпионов против "Лейпцига".

Марсьяль провел в этом сезоне 11 матчей, забив два гола и отдав два ассиста. В этом сезоне в АПЛ у француза еще ни одного результативного действия.

Манчестерское дерби начнется в 19:30 в субботу, 12 декабря.

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В статье: АПЛ Манчестер Сити Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед
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