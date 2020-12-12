Петр Чех предложил изменить правила исполнения пенальти

Бывший голкипер "Челси" Петр Чех поделился своим мнением, как облегчить вратарскую участь при исполнении пенальти в их ворота.

По мнению Чеха, решением в этой ситуации могла бы стать вторая линия на расстоянии в 1.2 метра от ворот.

"Как вы предлагаете голкиперу покрыть площадь ворот в 7 метров 32 сантиметра на 2 метра 44 сантиметра, не имея возможности совершать движения ногами, когда игрок бьет с 11 метров со средней скоростью в 70 миль /час, что означает пересечение линии ворот через 0.35 секунды после удара?

Это вне моего понимания. Легко критиковать, не предлагая никаких решений, поэтому вот мое. Может, рефери просто рисовать вторую линию своим спреем на расстоянии в 4 фута (1.2 метра) от линии ворот, чтобы пенальти отражался между этими линиями?" — написал Чех в инстаграме.