Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Петр Чех предложил изменить правила исполнения пенальти
Петр хочет облегчить задачу вратаря
Бывший голкипер "Челси" Петр Чех поделился своим мнением, как облегчить вратарскую участь при исполнении пенальти в их ворота.
По мнению Чеха, решением в этой ситуации могла бы стать вторая линия на расстоянии в 1.2 метра от ворот.
"Как вы предлагаете голкиперу покрыть площадь ворот в 7 метров 32 сантиметра на 2 метра 44 сантиметра, не имея возможности совершать движения ногами, когда игрок бьет с 11 метров со средней скоростью в 70 миль /час, что означает пересечение линии ворот через 0.35 секунды после удара?
Это вне моего понимания. Легко критиковать, не предлагая никаких решений, поэтому вот мое. Может, рефери просто рисовать вторую линию своим спреем на расстоянии в 4 фута (1.2 метра) от линии ворот, чтобы пенальти отражался между этими линиями?" — написал Чех в инстаграме.
Популярное сейчас
- Полузащитник Динамо получил тяжелую травму – источник
- Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира
- Из подвала в борьбу за еврокубки. Как Мойес строит Вест Хэм и есть ли перспективы у Ярмоленко
- Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч
- Эффектная чемпионка мира по биатлону снялась в откровенной фотосессии для Playboy. ФОТО
- ПСЖ разорвал контракт с футболистом из-за секс-скандала с участием горячих красоток. ФОТО