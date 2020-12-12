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АПЛ. Вулверхэмптон в компенсированное время пропускает и проигрывает Астон Вилле
Очень нервный и непредсказуемый получился матч двух неуступчивых соперников
Горячим и сложным оказалось это противостояние, сложным для всех, кто находился на поле и был задействован в игре. Арбитр показал 11 желтых карточкек, два горчичника превратились в красные карточки. Футболисты не жалели ни себя, ни соперника, порой игра проходила на встречных курсах и в невероятно отчаянной борьбе. Довольно странно, что всего один мяч решил сульбу дуэли, да и то в компенсированное время и с пенальти.
Главными героями матча, наверное, можно назвать голкиперов, на двоих с десяток сейвов они сделали. Великолепные шансы забить упустили Грилиш, МакГинн, Моутинью и Поденсе. Чуть больше моментов было у хозяев, но и гости старались отвечать ударом на удар. Важную роль в поединке сыграла бескомпромиссность "львов".
Пока не было у "АВ" в чемпионате ничьих, и на последних минутах "Астон Вилла" организовала хорошую комбинацию, МакГинн врывался в штрафную, его руками остановил Семеду. Долго арбитр советовался с помощником ВАР и все же указал на точку. Пенальти спокойно реализовал Эль Гази.
В меньшинстве бирмингемцы обыграли "волков", хотя на последней минуте еще и Моутинью заработал красную карточку. Да - очень горячий получился матч. Чуть больше хладнокровия оказалось у "Астон Виллы", которая в итоге победила и обошла "Вулверхэмптон" в турнирной таблице.
АПЛ. 12-й тур
Стадион: Молиньо (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон - Астон Вилла 0:0
Голы: Эль Гази 90+4 (пен.)
Вулверхэмптон: 11. Патрисиу, 16. Коуди, 22. Семеду, 32. Дендокер (Невеш 80), 5. Марсал, 27. Саисс, 28. Моутинью, 37. Траоре, 7. Педру Нету, 10. Поденсе, 17. Силва.
Астон Вилла: 26. Мартинес, 15. Конса, 18. Таргетт, 40. Мингс, 2. Кэш, 6. Дуглас Луис, 7. МакГинн, 10. Грилиш, 11. Уоткинс, 41. Рэмси, 15. Траоре (Эль Гази 46).
Предупреждения: Траоре 43, Дендокер 77, Моутиньо 83 - Дуглас Луис 14, Кэш 29, МакГинн 30, Таргет 81, Конса 81
Удаления: Моутиньо 90+5 - Дуглас Луис 85
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