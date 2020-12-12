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Жота рискует пропустить игру с Фулхэмом из-за травмы колена

Англия
(1 голосов)

Диогу под вопросом

Жота рискует пропустить игру с Фулхэмом из-за травмы колена
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Вингер "Ливерпуля" Диогу Жота рискует пропустить матч АПЛ с "Фулхэмом".

Португалец получил травму колена в матче Лиги чемпионов с "Мидтьюлландом", сообщает журналист The Times Пол Джойс.

"Мерсисайдцы" в ближайшее время оценят, насколько серьезна травма 24-летнего игрока.

Жота забил 9 голов в 17 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах этого сезона.

Ранее португалец был признан лучшим игроком месяца в АПЛ по мнению болельщиков.

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В статье: Ливерпуль Диогу Жота
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