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Форвард Ливерпуля Жота пропустит из-за травмы два месяца

Англия
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В последнем туре ЛЧ португальский вингер повредил колено

Форвард Ливерпуля Жота пропустит из-за травмы два месяца
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Издание Record сообщает, что вингер "Ливерпуля" Диогу Жота может пропустит 2 месяца из-за травмы.

Напомним, в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов против "Мидтьюлланда" португалец повредил колено.

Ранее, была информация, что 24-летний игрок пропустит только следующий матч мерсисайдцев, а травма носит несерьезный характер.

В текущем сезоне Диогу Жота во всех турнирах сыграл 17 матчей и забил 9 голов.

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В статье: Ливерпуль Диогу Жота
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Источник:
Record

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