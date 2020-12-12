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Форвард Ливерпуля Жота пропустит из-за травмы два месяца
В последнем туре ЛЧ португальский вингер повредил колено
Издание Record сообщает, что вингер "Ливерпуля" Диогу Жота может пропустит 2 месяца из-за травмы.
Напомним, в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов
Ранее, была информация, что 24-летний игрок пропустит только следующий матч мерсисайдцев, а травма носит несерьезный характер.
В текущем сезоне Диогу Жота во всех турнирах сыграл 17 матчей и забил 9 голов.
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Источник:Record
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