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АПЛ. Ньюкасл справляется с Вест Бромвичем
Минимальная, трудовая, но заслуженная победа "сорок"
Быстрый дебютный гол забили хозяева и это им помогло добыть необходимый результат. Жоэлинтон в окружении трех защитников (никто не решился вступить в отбор) прошел к штрафной и сделал удобный пас на Альмирона, который забил всего на 19-й секунде.
Конечно, "Вест Бромвича" не устраивало такое положение, "дрозды" много атаковали, получались неплохие комбинации, но отыграться удалось только в начале второго тайма. Филиппс сделал навес в штрафную, а Ферлонг успел "поймать" мяч, опередив защитника, который зазевался.
И все же "Ньюкасл" вырвал победу, можно сказать - победу на классе. Подопечные Билича, словно не готовы еще к АПЛ, не хватает им выдержки и сосредоточенности. Мерфи сделал диагональ метров на 35 и в штрафной Гэйл пробил головой. Удар получился сильный, как ногой, а главное - точный.
АПЛ. 12-й тур
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)
Ньюкасл - Вест Бромвич 2:1
Голы: Альмирон 1, Гэйл 82 - Ферлонг 50
Ньюкасл: 26. Дарлоу, 2. Кларк, 14. Хэйден, 17. Крафт, 36. Лонгстафф, 8. Шелви, 11. Ритчи, 12. Льюис (Гэйл 69), 24. Альмирон, 9. Жоэлинтон, 13. Уилсон.
Вест Бромвич: 1. Джонстон, 2. Ферлонг, 6. Аджайи, 27. О`Ши, 20. Иванович, 18. Галлахер, 10. Филлипс, 17. Кровинович, 19. Сойерс, 7. Робинсон, 29. Ахирн-Грант.
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