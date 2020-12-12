АПЛ. Ньюкасл справляется с Вест Бромвичем

Быстрый дебютный гол забили хозяева и это им помогло добыть необходимый результат. Жоэлинтон в окружении трех защитников (никто не решился вступить в отбор) прошел к штрафной и сделал удобный пас на Альмирона, который забил всего на 19-й секунде.

Конечно, "Вест Бромвича" не устраивало такое положение, "дрозды" много атаковали, получались неплохие комбинации, но отыграться удалось только в начале второго тайма. Филиппс сделал навес в штрафную, а Ферлонг успел "поймать" мяч, опередив защитника, который зазевался.

И все же "Ньюкасл" вырвал победу, можно сказать - победу на классе. Подопечные Билича, словно не готовы еще к АПЛ, не хватает им выдержки и сосредоточенности. Мерфи сделал диагональ метров на 35 и в штрафной Гэйл пробил головой. Удар получился сильный, как ногой, а главное - точный.

АПЛ. 12-й тур

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)

Ньюкасл - Вест Бромвич 2:1

Голы: Альмирон 1, Гэйл 82 - Ферлонг 50

Ньюкасл: 26. Дарлоу, 2. Кларк, 14. Хэйден, 17. Крафт, 36. Лонгстафф, 8. Шелви, 11. Ритчи, 12. Льюис (Гэйл 69), 24. Альмирон, 9. Жоэлинтон, 13. Уилсон.

Вест Бромвич: 1. Джонстон, 2. Ферлонг, 6. Аджайи, 27. О`Ши, 20. Иванович, 18. Галлахер, 10. Филлипс, 17. Кровинович, 19. Сойерс, 7. Робинсон, 29. Ахирн-Грант.