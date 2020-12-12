Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:0. Не так не могли, как не хотели рисковать
Ожидалось большего...
АПЛ. 12-й тур
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)
Манчестер Юнайтет - Манчестер Сити 0:0
Манчестер Юнайтед: 1. де Хеа, 2. Линделеф, 5. Магуайр, 23. Шоу, 6. Погба, 18. Фернандеш, 26. Гринвуд (Марсьяль 74), 29. Ван-Биссака, 39. МакТоминай, 17. Фред, 10. Рашфорд.
Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 2. Уолкер, 3. Диаш Р., 5. Стоунз, 27. Канселу, 7. Стерлинг, 16. Родри, 17. де Брюйне, 25. Фернандиньо, 9. Габриэл Жезус, 26. Марез (Торрес 66).
Предупреждения: Магуайр 79 - Фернандиньо 87
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Кость в горле. Динамо - Колос 2:2
- Нуриев подбирается к лидеру. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Аутентичный герой. Почему мы никогда не забудем Андрея Гусина. ВИДЕО
- АПЛ. Лидс уступает Вест Хэму
- Разрыв звездной пары. Похоже, Денис Попов расстался с Дарьей Белодед. ФОТО
- Самая красивая пара украинского футбола. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...