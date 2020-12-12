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Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:0. Не так не могли, как не хотели рисковать

Англия
(1 голосов)

Ожидалось большего...

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:0. Не так не могли, как не хотели рисковать
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АПЛ. 12-й тур

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)

Манчестер Юнайтет - Манчестер Сити 0:0

Манчестер Юнайтед: 1. де Хеа, 2. Линделеф, 5. Магуайр, 23. Шоу, 6. Погба, 18. Фернандеш, 26. Гринвуд (Марсьяль 74), 29. Ван-Биссака, 39. МакТоминай, 17. Фред, 10. Рашфорд.

Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 2. Уолкер, 3. Диаш Р., 5. Стоунз, 27. Канселу, 7. Стерлинг, 16. Родри, 17. де Брюйне, 25. Фернандиньо, 9. Габриэл Жезус, 26. Марез (Торрес 66).

Предупреждения: Магуайр 79 - Фернандиньо 87

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В статье: Хосеп Гвардиола Оле Гуннар Сульшер Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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