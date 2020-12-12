Сульшер после игры с Ман Сити: Я в восторге от нашей оборонительной формы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги ничьи с "Манчестер Сити" в рамках 12-го тура АПЛ.

"МЮ" показал лучшую игру против "Манчестер Сити" за то время, что я здесь. Не лучший результат, но лучшую игры. Матч был напряженным. В прошлом сезоне мы обыграли их несколько раз, но это были разные игры. Сейчас они имели несколько хороших моментов.

Друг другу противостояли две хорошие команды. В плане тактики понимали, что они создадут проблемы, но в защите мы действовали превосходно. .

С мячом мы не создавали столько, сколько хотели. Они, наверное, создавали лучшие моменты с игры. Все должны быть довольны ничьей. Когда такое случается (речь о невыходе в плей-офф Лиги чемпионов - прим.), это становится серьезной психологической проблемой. Тратится много ментальной энергии на восстановление", – рассказал Сульшер.