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Сульшер после игры с Ман Сити: Я в восторге от нашей оборонительной формы
Наставник "красных дьяволов" прокомментировал ничью с "горожанами"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги
"МЮ" показал лучшую игру против "Манчестер Сити" за то время, что я здесь. Не лучший результат, но лучшую игры. Матч был напряженным. В прошлом сезоне мы обыграли их несколько раз, но это были разные игры. Сейчас они имели несколько хороших моментов.
Друг другу противостояли две хорошие команды. В плане тактики понимали, что они создадут проблемы, но в защите мы действовали превосходно. .
С мячом мы не создавали столько, сколько хотели. Они, наверное, создавали лучшие моменты с игры. Все должны быть довольны ничьей. Когда такое случается (речь о невыходе в плей-офф Лиги чемпионов - прим.), это становится серьезной психологической проблемой. Тратится много ментальной энергии на восстановление", – рассказал Сульшер.
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