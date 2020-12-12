Ман Сити уже более пяти часов не может забить Манчестер Юнайтед

Матч 12-го тура АПЛ между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" завершилось со счетом 0:0. Это значит, что "красные дьяволы" уже в третьем дерби подряд оставили свои ворота сухими.

"Манчестер Сити" в последний раз забивал соседу по городу еще 7 января этого года. Тогда, на 39-ой минуте встречи, счет 3:0 в пользу "голубых" сделал Андреас Перейра, срезав мяч в собственные ворота. После того поединка еще были две победы "Манчестер Юнайтед" (2:0 и 1:0). Дополнилась сухая серия сегодняшней ничьей.

Все матчи на воротах играл Давид Де Хеа. За это время "Манчестер Сити" нанес 33 удара (11 в створ).

Это значит, что сухая серия "маникунианцив" в Манчестерском дерби продолжается более пяти часов, а именно 321 минуту. Такой прецедент произошел впервые с 1997 года. Тогда "красные дьяволы" не пропускали в четырех матчах подряд.

После нулевой ничьей оба клуба расположились рядом в турнирной таблице АПЛ. "Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место с 20-ю очками, а "Манчестер Сити" занимает строчку ниже и имеет в активе на один пункт менше.