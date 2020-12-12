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Пеп Гвардиола: Ман Сити следует действовать немного острее впереди
Испанец подвел итоги ничьи с "красными дьяволами"
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал
– Мы создали достаточно моментов. Важно то, что мы не пропустили. У нас было достаточно моментов, чтобы выиграть, но игра была напряженной. Уважение обеим командам. Нам следует действовать немного острее впереди.
– Сможет ли Агуэро сыграть на следующей неделе?
– Сегодня у него была проблема с желудком. Будем смотреть шаг за шагом, – рассказал испанский наставник.
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Источник:BBC
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