Пеп Гвардиола: Ман Сити следует действовать немного острее впереди

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал ничью с "Манчестер Юнайтед" в рамках 12-го тура АПЛ.

– Мы создали достаточно моментов. Важно то, что мы не пропустили. У нас было достаточно моментов, чтобы выиграть, но игра была напряженной. Уважение обеим командам. Нам следует действовать немного острее впереди.

– Сможет ли Агуэро сыграть на следующей неделе?

– Сегодня у него была проблема с желудком. Будем смотреть шаг за шагом, – рассказал испанский наставник.