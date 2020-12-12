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Пеп Гвардиола: Ман Сити следует действовать немного острее впереди

Англия
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Испанец подвел итоги ничьи с "красными дьяволами"

Пеп Гвардиола: Ман Сити следует действовать немного острее впереди
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал ничью с "Манчестер Юнайтед" в рамках 12-го тура АПЛ.

– Мы создали достаточно моментов. Важно то, что мы не пропустили. У нас было достаточно моментов, чтобы выиграть, но игра была напряженной. Уважение обеим командам. Нам следует действовать немного острее впереди.

– Сможет ли Агуэро сыграть на следующей неделе?

– Сегодня у него была проблема с желудком. Будем смотреть шаг за шагом, – рассказал испанский наставник.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) АПЛ Манчестер Юнайтед Пеп Гвардиола
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Источник:
BBC

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