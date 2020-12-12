Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эвертон - Челси 1:0. Преобразование Мэнди из героя в антигероя
Ириски побеждают благодаря голу с пенальти
АПЛ, 12-й тур
Эвертон - Челси 1:0
Гол: Сигурдссон 22 пен
"Эвертон": Пикфорд - Холгейт, Мина, Кин, Годфри - Дукур, Аллан, Сигурдссон (Гомеш 83) - Ивоби (Дэвис 86), Калверт-Льюин, Ричарлисон.
"Челси": Мэнди - Джеймс, Зума, Силва, Чилвелл - Канте, Маунт, Ковачич (Гилмор 82) - Гаверц (Абрахам 68), Жиру, Вернер.
Предупреждения: Ричарлисон 24 Дукуре 80 - Канте 45+3, Джеймс 59, Силва 65.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Днепр-1 уходит зимовать последним. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Мимо кассы. Ни одно из ключевых судейских решений в матче Динамо - Колос не было правильным
- Милевский: Хочу закончить в Украине, но за копейки играть не буду
- Петр Чех предложил изменить правила исполнения пенальти
- ПСЖ разорвал контракт с футболистом из-за секс-скандала с участием горячих красоток. ФОТО
- Самая красивая пара украинского футбола. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...