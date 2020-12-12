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Эвертон - Челси 1:0. Преобразование Мэнди из героя в антигероя

Англия
(1 голосов)

Ириски побеждают благодаря голу с пенальти

Эвертон - Челси 1:0. Преобразование Мэнди из героя в антигероя
Новина українською

АПЛ, 12-й тур

Эвертон - Челси 1:0

Гол: Сигурдссон 22 пен

"Эвертон": Пикфорд - Холгейт, Мина, Кин, Годфри - Дукур, Аллан, Сигурдссон (Гомеш 83) - Ивоби (Дэвис 86), Калверт-Льюин, Ричарлисон.

"Челси": Мэнди - Джеймс, Зума, Силва, Чилвелл - Канте, Маунт, Ковачич (Гилмор 82) - Гаверц (Абрахам 68), Жиру, Вернер.

Предупреждения: Ричарлисон 24 Дукуре 80 - Канте 45+3, Джеймс 59, Силва 65.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Челси (Лондон) АПЛ
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