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Погба: Всегда буду сражаться за МЮ на все 1000%
Поль намерен достойно завершить свой период на "Олд Траффорд"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба обратился к болельщикам команды после матча 12-го тура АПЛ против "Манчестер Сити" (0:0).
Напомним, в начале недели агент игрока Мино Райола заявил, что футболист не будет продлевать контракт с "Юнайтед" и намерен покинуть клуб. Однако мотивацию Поль не теряет.
"Я всегда сражался и всегда буду сражаться за "Манчестер Юнайтед", моих одноклубников и фанатов. Бла-бла – это неважно. Будущее далеко, и только сегодня имеет значения, так что я вовлечен на 1000%!
Мы всегда сильнее вместе. Между мною и клубом нет никаких проблем, и это не изменится", – написал Погба в Инстаграме.
Напомним, Погба вернулся в "МЮ" летом 2016-го года за рекордные на тот момент 105 миллионов евро.
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