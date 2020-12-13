Погба: Всегда буду сражаться за МЮ на все 1000%

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба обратился к болельщикам команды после матча 12-го тура АПЛ против "Манчестер Сити" (0:0).

Напомним, в начале недели агент игрока Мино Райола заявил, что футболист не будет продлевать контракт с "Юнайтед" и намерен покинуть клуб. Однако мотивацию Поль не теряет.

"Я всегда сражался и всегда буду сражаться за "Манчестер Юнайтед", моих одноклубников и фанатов. Бла-бла – это неважно. Будущее далеко, и только сегодня имеет значения, так что я вовлечен на 1000%! Мы всегда сильнее вместе. Между мною и клубом нет никаких проблем, и это не изменится", – написал Погба в Инстаграме.

Напомним, Погба вернулся в "МЮ" летом 2016-го года за рекордные на тот момент 105 миллионов евро.