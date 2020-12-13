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Вулверхэмптон возобновил интерес к Зинченко – СМИ

Англия
(3 голосов)

Украинец может перебраться на "Молинью"

Вулверхэмптон возобновил интерес к Зинченко – СМИ
Новина українською

"Вулверхэмптон" возобновил интерес к универсалу "Манчестер Сити" Александру Зинченко.

По информации британского таблоида Daily Star, минувшим летом "волки" предлагали "Сити" 19 миллионов фунтов за украинца, однако тот пожелал остаться на "Этихад" и бороться за место в старте.

С того момента Зинченко провёл всего 6 матчей за "Манчестер Сити" при столь напряженном графике, причём на АПЛ припал всего один поединок. На вчерашнее дерби с "Юнайтед" украинец не попал даже в заявку.

В "Вулверхэмптоне" же готовы предоставить Зинченко частую игровую практику. Ожидается, что они вернутся с новым предложением по игроку в январе.

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В статье: Вулверхэмптон Манчестер Сити (Англия) Александр Зинченко
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Комментарии (8)
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таврия19752009 (симферополь)
13.12.2020 в 11:42
Теперь не Зинченко решает Влада Седан
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
13.12.2020 в 11:31
Как замена Моутинью
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0
0
MaximSK (Киев)
13.12.2020 в 11:18
и Зинченко и Ярмоленко надо уходить из своих команд, быть вечно запасными это худшее что может быть для футболиста. Лучше играть стабильно в слабой команде, чем быть либо запасным либо вне заявки в сильной команде
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+1
0
Technical
13.12.2020 в 11:04
Зіні треба міняти Ман Сіті на щось таке, де він гратиме. Вулвз - добротний варіант
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+1
-1
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okolegko (Київ)
13.12.2020 в 10:45
Та хай вже йде нарешті, а то в МС так і скисне
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+4
0
Tasha (Киев)
13.12.2020 в 10:39
Головне питання ігрова практика на якій позиції?
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+1
0
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okolegko (Київ)
13.12.2020 в 10:48
На його рідній півзахисника. Вони вже робили йому пропозицію 2 роки тому, але цей ... відмовився. Тоді, можливо, це й мало сенс, була ігрова практика, він зростав як гравець. Нині цього і близько немає. Якщо нікуди не перейде, про нього всі забудуть
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+4
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
13.12.2020 в 10:15
Цей гівнюк і там не заграє.
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+1
-6


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