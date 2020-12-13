"Вулверхэмптон" возобновил интерес к универсалу "Манчестер Сити" Александру Зинченко.

По информации британского таблоида Daily Star, минувшим летом "волки" предлагали "Сити" 19 миллионов фунтов за украинца, однако тот пожелал остаться на "Этихад" и бороться за место в старте.

С того момента Зинченко провёл всего 6 матчей за "Манчестер Сити" при столь напряженном графике, причём на АПЛ припал всего один поединок. На вчерашнее дерби с "Юнайтед" украинец не попал даже в заявку.

В "Вулверхэмптоне" же готовы предоставить Зинченко частую игровую практику. Ожидается, что они вернутся с новым предложением по игроку в январе.