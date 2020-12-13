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Вулверхэмптон возобновил интерес к Зинченко – СМИ
Украинец может перебраться на "Молинью"
"Вулверхэмптон" возобновил интерес к универсалу "Манчестер Сити" Александру Зинченко.
По информации британского таблоида Daily Star, минувшим летом "волки" предлагали "Сити" 19 миллионов фунтов за украинца, однако тот пожелал остаться на "Этихад" и бороться за место в старте.
С того момента Зинченко провёл всего 6 матчей за "Манчестер Сити" при столь напряженном графике, причём на АПЛ припал всего один поединок. На вчерашнее дерби с "Юнайтед" украинец не попал даже в заявку.
В "Вулверхэмптоне" же готовы предоставить Зинченко частую игровую практику. Ожидается, что они вернутся с новым предложением по игроку в январе.
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