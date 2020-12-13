Менди тоже ошибается. Эвертон – Челси 1:0. Обзор матча

"Эвертон" победил "Челси" (1:0) в 12-м туре АПЛ, прервав 14-матчевую беспроигрышную серию "пенсионеров".

Единственный гол в игре был забит Гильфи Сугурдссоном с пенальти. Исландец уже в 6-й раз за карьеру отмечается в ворота "синих" – для него это самая любимая команда лиги в этом плане.

"Эвертон" — "Челси" 1:0

Гол: Сигурдссон, 22 (пен.)

"Эвертон": Пикфорд — Мина, Кин, Холгейт, Годфри — Аллан, Сигурдссон (Андре Гомеш, 83), Дукуре — Ивоби (Дэвис, 86), Ришарлисон (Кенни, 90), Калверт-Льюин

"Челси": Менди — Джеймс, Силва, Зума, Чилуэлл — Ковачич (Гилмор, 82), Маунт, Канте — Хавертц, (Абрахам, 68), Жиру, Вернер.