Моуриньо: Готов тренировать и после 70 лет

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что готов тренировать и после 70 лет.

В воскресенье Моуриньо будет противостоять 73-летнему Рою Ходжсону из "Кристал Пэлас". Самому Жозе только 57, однако он вполне допускает, что задержится в профессии, как его английский коллега.

"Да, я представляю себя, тренирующим после 70. Но кто знает? Может, вы просто устали от меня, потому что я здесь уже 20 лет — с 2000 года, когда получил свою первую работу. Но реальность такова, что мне 57 лет, и учитывая природу этой работы, я все еще очень молод для нее.

На этой неделе мой большой друг получил работу в португальской Премьер-Лиге в возрасте 74 лет (Жезуалду Феррейра в "Боавиште"). Он великолепный тренер, который обладает невероятными знаниями и невероятной страстью.

Я разговаривал с ним, и он сказал, что в его жизни все стабильно: семья, дети. Хотя его дети, конечно, уже не дети. И он хочет продолжать работать, поэтому давайте посмотрим", — цитирует Моуриньо Daily Mail.