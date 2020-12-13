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Гарри Невилл: Ни у одного тренера Ман Юнайтед за последние 5-6 лет не было команды, способной выиграть титул
Экс-защитник маникунианцев недоволен действиями руководства клуба
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" поддержал Сульшера и выразил недовольство руководством клуба:
"Для того, чтобы позволить менеджеру выиграть титул, вы должны вооружить его хорошими игроками. Ему нужен был еще один центральный защитник и вингер.
В игре с "Ман Сити" у них был Погба на левом фланге, а Мейсон Гринвуд играл на правом. Они все еще пытаются придумывать. У них есть шесть полузащитников, и Сульшер все время думает, как включить всех в стартовый состав.
Я не думаю, что за последние пять-шесть лет они дали хоть одному тренеру команду, которая может выиграть титул. И это работа людей наверху. Руководство перекладывает вину на других в том, что "Ман Юнайтед" не достигает результатов. Но Оле, несмотря на это, должен сблизиться с игроками", - сказал Невилл.
Сейчас "маникунианци" занимают восьмое место в АПЛ, имея в активе 20 очков. К лидерам турнирной гонки "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" всего четыре очка, однако в них еще по матчу в запасе.
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