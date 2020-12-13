Тоттенхэм не планирует отпускать Деле Алли

"Тоттенхэм" сообщил полузащитнику Деле Алли, чтобы тот сражался за место в команде Жозе Моуриньо.

Лишь сегодня утром издание The Telegraph сообщило, что "Тоттенхэм" готов опустить Алли в январе за заслуги перед клубом — насовсем или в аренду.

Среди претендентов на 24-летнего игрока сборной Англии называются ПСЖ и "Эвертон", однако на самом деле ситуация обстоит иначе.

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на свой источник в Северном Лондоне, "шпоры" не хотят, чтобы Деле уходил из клуба.

"Тоттенхэм" призвал Алли, забившего два гола в восьми матчах этого сезона, не отчаиваться и продолжать ждать своего шанса. Кроме того, "шпоры" готовы блокировать предложения об аренде Деле в зимнее окно.