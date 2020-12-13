АПЛ. Саутгемптон громит Шеффилд Юнайтед и выходит на третье место

Итоговый результат в полной мере отражает все то, что происходило на поле стадиона "Сен-Мери". Хозяева владели полным территориальным и игровым преимуществом, гости отвечали не часто и не очень убедительно. Всего три удара по воротам нанесли "клинки", ни одного удара в створ.

Первый гол в игре забил Адамс после того, как "Шеффилд" неудачно выносил мяч из своей штрафной. Беднарек головой сделал пас и Адамс с острого угла переправил мяч в сетку. "Саутгемптон" сделал все возможное, чтобы забить еще раз, почти не опасаясь атак на свои ворота. Армстронг получил пас от Ингза и пробил из-за пределов штрафной - 2:0. Правда, рикошет от защитника помог Армстронгу.

"Святые" и не думали останавливаться, действительно находятся в хорошей форме подопечные Хазенхюттля - это их уже седьмая победа в чемпионате. Еще и такая уверенная. В конце встречи Редмонд прошел через центральную зону, словно у своих ворот, и пробил без шансов для голкипера. Итак, 11-е поражение в 12-ти матчах для "клинков" и последнее место в турнирной таблице. "Саутгемптон" остается среди лучших команд АПЛ.

АПЛ. 12-й тур

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон)

Саутгемптон - Шеффилд Юнайтед 3:0

Голы: Адамс 35, Армстронг 62, Редмонд 83

Саутгемптон: 1. Маккарти, 2. Уолкер-Петерс, 3. Бертран, 4. Вестергор, 35. Беднарек, 6. Ромеу (Диалло 86), 8. Уорд-Праус, 17. Армстронг, 9. Ингз, 10. Адамс (Н'Лундулу 84), 32. Уолкотт (Редмонд 80).

Шеффилд Юнайтед: 1. Рэмсдейл, 2. Болдок, 3. Стивенс, 6. Бэшэм, 12. Иган, 15. Джагелка, 4. Флек, 8. Берге, 22. Ампаду, 9. Макберни, 10. Шарп.

Предупреждения: Стивенс 29