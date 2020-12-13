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Фулхэм - Ливерпуль 1:1. FULFORCE

Англия
(1 голосов)

Блестящий матч провели "коттеджеры", грамотно остановив действующего чемпиона

Фулхэм - Ливерпуль 1:1. FULFORCE
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АПЛ. 12-й тур

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон)
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)

Фулхэм - Ливерпуль 1:1

Голы: Б. Рид 26 - Салах 78

Фулхэм: 1. Ареола, 5. Андерсен, 16. Адарабиойо, 34. Айна, 33. Робинсон, 14. Б. Рид, 15. Лофтус-Чик (Камара 74), 18. Лемина (Х. Рид 80), 29. Замбо-Ангисса, 17. Кавалейру, 19. Лукман (Брайан 88).

Ливерпуль: 1. Алисон, 3. Фабиньо, 26. Робертсон, 5. Вейналдум, 9. Фирмино, 10. Мане, 14. Хендерсон, 17. Джонс, 66. Александер-Арнольд (Уильямс 68), 32. Матип (Минамино 46), 11. Салах (Ориги 84).

Предупреждения: Андерсен 20, Лемина 46, Лукман 75 - Джонс 31

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В статье: Юрген Клопп Фулхэм (Лондон) Ливерпуль
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