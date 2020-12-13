Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фулхэм - Ливерпуль 1:1. FULFORCE
Блестящий матч провели "коттеджеры", грамотно остановив действующего чемпиона
АПЛ. 12-й тур
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон)
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)
Фулхэм - Ливерпуль 1:1
Голы: Б. Рид 26 - Салах 78
Фулхэм: 1. Ареола, 5. Андерсен, 16. Адарабиойо, 34. Айна, 33. Робинсон, 14. Б. Рид, 15. Лофтус-Чик (Камара 74), 18. Лемина (Х. Рид 80), 29. Замбо-Ангисса, 17. Кавалейру, 19. Лукман (Брайан 88).
Ливерпуль: 1. Алисон, 3. Фабиньо, 26. Робертсон, 5. Вейналдум, 9. Фирмино, 10. Мане, 14. Хендерсон, 17. Джонс, 66. Александер-Арнольд (Уильямс 68), 32. Матип (Минамино 46), 11. Салах (Ориги 84).
Предупреждения: Андерсен 20, Лемина 46, Лукман 75 - Джонс 31
Популярное сейчас
- Судьбу матча Ингулец - Шахтер будет рассматривать КДК
- (Анти) Герой футбольного дня. Владислав Супряга
- Вулверхэмптон возобновил интерес к Зинченко – СМИ
- Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч
- Разрыв звездной пары. Похоже, Денис Попов расстался с Дарьей Белодед. ФОТО
- ПСЖ разорвал контракт с футболистом из-за секс-скандала с участием горячих красоток. ФОТО