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Моуриньо: Никаких уроков после матча с Кристал Пэлас нет. Мы знали, что может случиться

Англия
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Наставник "шпор" подвел итоги матча против "стекольщиков"

Моуриньо: Никаких уроков после матча с Кристал Пэлас нет. Мы знали, что может случиться
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Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал ничью с "Кристал Пэлас" в матче 12-го тура АПЛ.

"У нас на очко больше, чем было перед матчем. В этом смысле одно очко – это одно очко, нам известно, как сложно их набирать в АПЛ.

Но также мы и потеряли два балла. Если посмотреть на последние 10 минут, то это именно так. Если посмотреть на первые 45 минут, то это именно так. Но с 46-й по 75-ю минуту мы не могли показывать свой футбол, мы не могли начинать атаки от своих ворот, мы допустили много ошибок. Если разделить игру на три части, то мы потеряли 2 очка.

В перерыве я провел не одну минуту, объясняя игрокам, что может случиться во втором тайме. Чтобы контролировать игру с таким соперником, нужно владеть мячом. Если дать ему шанс загружать мяч в штрафную, то вы рискуете упустить победу.

Насчет Льориса, то мой вратарь – лучший в Премьер-лиге. Вынесет ли команда уроки из этого поединка? Тут никаких уроков нет. Мы знали, что может случиться в этой игре. В перерыве мы предсказывали, что может произойти", – рассказал португалец.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Кристал Пэлас (Лондон)
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Источник:
BBC

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