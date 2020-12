Удушающий прием Джаки и подарок от Обамеянга. АПЛ. Арсенал – Бернли 0:1

Дождь изрядно поиздевался над газоном "Эмирейтс", поэтому команды начали поединок с невысоким темпом. В дебюте "Арсенал" контролировал снаряд больше соперника, но без откровений для Поупа и компании, также хозяева бестолково разыгрывали стандартные положения. "Бернли" старался действовать длинными забросами на финальную треть поля и на контратаках, не стесняясь включать высокий прессинг у владений Лено.

На 12-й минуте Ляказетт запорол перспективную скидку Виллиана и почти сразу Холдинг промахнулся из убойной позиции. Мог забивать и "Бернли" – лучший бомбардир "бордовых", Крис Вуд, не попал в створ после подачи Брэйди. Также Ляказетт умудрился найти своим ударом в упор голкипера, а не сквозняк в рамке. Больше футболисты и не радовали нас обилием моментов.

No breakthrough yet in north London. Alex Lacazette and Rob Holding have come the closest so far.



???? 0-0 ⚫ (29)#ARSBUR pic.twitter.com/48N2HPDhqq — Arsenal (@Arsenal) December 13, 2020

В перерыве Артета зарядил своих подопечных. Видимо, Микель перестарался, но обо всем по порядку. В начале второго тайма Поуп великолепно отвел угрозы после выстрелов Тирни и Сака, однако "Бернли" хватило одной контратаки, чтобы разбить штурм собственных ворот. Нет, гости не открыли счет – просто Джака снес в подкате МакНила, а затем Гранит решил доказать Дуайту захватом за горло, что был прав в этом эпизоде. Желтая, проверка момента на VAR, отмена "горчичника", красная – швейцарец откровенно подвел свою команду. К слову, "Арсенал" получил 6 красных карточек в АПЛ с момента назначения Артеты в 2019-м – это вдвое больше, чем у любого другого коллектива в чемпионате за этот год.

6 - Arsenal have received six Premier League red cards since Mikel Arteta took over Arsenal in December 2019, double that of any other side in this time. Problem. #ARSBUR — OptaJoe (@OptaJoe) December 13, 2020

Удаление Гранита позволило "Бернли" выровнять владение и улучшить свои перспективы. "Бордовые" начали чаще беспокоить Лено, "Арсенал" хоть и не садился в низкий блок, но все равно выглядел обреченно. В одном из эпизодов Эль-Ненни продемонстрировал, что ему по душе трюки Джаки, но нарушение правил от египтянина потянуло лишь на желтую. Зато эффективно действовал Обамеянг, габонец срезал сферу в свои ворота после подачи с корнера (0:1). "Пушкарей" на камбэк не хватило – тучи над Артетой сгущаются, хотя винить Микеля во всех бедах "Арсенала" глупо.

It's all over at the Emirates!



What a win for the Clarets ???? pic.twitter.com/YjadOV9n8f — Burnley FC (@BurnleyOfficial) December 13, 2020

АПЛ, 12-й тур.

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Главный судья: Грэм Скотт (Англия)

"Арсенал" – "Бернли" 0:1

Гол: Обамеянг (автогол, 73)

"Арсенал": Лено – Бельерин (Мейтленд-Найлз, 74), Холдинг, Габриэль, Тирни – Эль-Ненни, Джака, Виллиан (Нкетиа, 82), Ляказетт (Себальос, 60), Сака – Обамеянг

"Бернли": Поуп – Лоутон, Тарковски, Ми, Тейлор – Брэйди, Уэствуд, Браунхилл, Макнил, Родригес (Барнс, 59) – Вуд (Выдра, 70)

Предупреждения: Бельерин (71), Эль-Ненни (73) – Брэйди (33)

Удаление: Джака (58)