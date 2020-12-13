Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Юрген Клопп: Всем английским командам, которые выступают в ЛЧ, было трудно в АПЛ на этих выходных
Очередная потеря очков от мерсисайдцев
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал ничью своей команды в матче с "Фулхэмом" в рамках 12-го тура чемпионата Англии:
"В первые полчаса мы плохо играли. Мы могли бы проиграть игру в тот период. Потом уже было уже лучше. Второй тайм был хорошим. Мы могли забить больше.
Все мы люди, и подобные вещи случаются. Вчера всем командам, которые выступали в Лиге Чемпионов, было трудно. Это безумие. Возможно, это были именно те выходные, когда и мы это почувствовали.
Это мешает нам, ведь есть большое количество игр, в которых мы должны играть с одними и теми же игроками. Мы двигаемся дальше. "Тоттенхэм" - наш следующий вызов", сказал Юрген Клопп в интервью.
"Ливерпуль" упустил возможность единолично возглавить АПЛ, ведь "шпоры" тоже сыграли вничью несколькими часами ранее. Пока в обоих коллективов по 25-очков. В спину им дышит "Лестер", у которого 24 зачетных пункта. Следующий матч "Ливерпуль" проведет на "Энфилде" в среду, 16 декабря против "Тоттенхэма". Начало в 22:00.
Популярное сейчас
- Дарио Срна: Ахметов хотел лично оплатить подогрев поля
- Официально: Матч Ингулец – Шахтер отменен
- Шепелев: Селезнёва надо было удалять ещё в первом тайме
- Вулверхэмптон возобновил интерес к Зинченко – СМИ
- Эффектная чемпионка мира по биатлону снялась в откровенной фотосессии для Playboy. ФОТО
- Самая красивая пара украинского футбола. ФОТО