Юрген Клопп: Всем английским командам, которые выступают в ЛЧ, было трудно в АПЛ на этих выходных

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал ничью своей команды в матче с "Фулхэмом" в рамках 12-го тура чемпионата Англии:

"В первые полчаса мы плохо играли. Мы могли бы проиграть игру в тот период. Потом уже было уже лучше. Второй тайм был хорошим. Мы могли забить больше.

Все мы люди, и подобные вещи случаются. Вчера всем командам, которые выступали в Лиге Чемпионов, было трудно. Это безумие. Возможно, это были именно те выходные, когда и мы это почувствовали.

Это мешает нам, ведь есть большое количество игр, в которых мы должны играть с одними и теми же игроками. Мы двигаемся дальше. "Тоттенхэм" - наш следующий вызов", сказал Юрген Клопп в интервью.