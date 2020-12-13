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Юрген Клопп: Всем английским командам, которые выступают в ЛЧ, было трудно в АПЛ на этих выходных

Англия
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Очередная потеря очков от мерсисайдцев

Юрген Клопп: Всем английским командам, которые выступают в ЛЧ, было трудно в АПЛ на этих выходных
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Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал ничью своей команды в матче с "Фулхэмом" в рамках 12-го тура чемпионата Англии:

"В первые полчаса мы плохо играли. Мы могли бы проиграть игру в тот период. Потом уже было уже лучше. Второй тайм был хорошим. Мы могли забить больше.

Все мы люди, и подобные вещи случаются. Вчера всем командам, которые выступали в Лиге Чемпионов, было трудно. Это безумие. Возможно, это были именно те выходные, когда и мы это почувствовали.

Это мешает нам, ведь есть большое количество игр, в которых мы должны играть с одними и теми же игроками. Мы двигаемся дальше. "Тоттенхэм" - наш следующий вызов", сказал Юрген Клопп в интервью.

"Ливерпуль" упустил возможность единолично возглавить АПЛ, ведь "шпоры" тоже сыграли вничью несколькими часами ранее. Пока в обоих коллективов по 25-очков. В спину им дышит "Лестер", у которого 24 зачетных пункта. Следующий матч "Ливерпуль" проведет на "Энфилде" в среду, 16 декабря против "Тоттенхэма". Начало в 22:00.

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В статье: Юрген Клопп Фулхэм (Лондон) АПЛ Ливерпуль
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Источник:
BBC

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