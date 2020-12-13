АПЛ. Лестер разбирается с Брайтоном и возвращается в тройку лидеров

С места в карьер начали игру хозяева, буквально обрушившись на несчастных "чаек". Гости продержались до 27-й минуты. Олбрайтон, Варди и Мэддисон могли забивать раньше, правда, один отменный момент был и у "Брайтона". Уэлбек выходил на свидание со Шмейхелем, и не смог переиграть кипера. Классный сейв Каспера.

Забил "Лестер" после флангового прострела от Джастина, Варди скинул мяч на Мэддисона, который нанес выверенный удар низом в угол. Затем Джейми забил сам, снова по правому краю промчался Джастин и отдал в центр на Варди. Форварду оставалось только подставить ногу. Ужасные провалы в обороне гостей привели к разгрому.

Третий гол стал настоящим шедевром, украшением тура. Варди снова отдал пас назад на Мэддисона, который обыграл защитника и пробил. По невероятной дуге, мимо голкипера, мяч залетел в дальнюю девятку. "Лестер" дожал соперника, который с самого начала выглядел не очень уверенно.

Второй тайм превратился в формальность, только ради приличия и уважения к болельщикам команды создали несколько моментов, обменялись атаками, но не более того. Все понимали "Брайтон" уже не сможет отыграться. Это шестое поражение "чаек" в чемпионате, критично близко (на расстоянии двух очков) они находятся к зоне вылета. Подопечные Роджерса снова вышли на победный путь и заняли третье место в таблице, всего одно очко отделяет их от первой позиции.

АПЛ. 12-й тур

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)

Лестер - Брайтон 3:0

Голы: Мэддисон 27, Варди 41, Мэддисон 44

Лестер: 1. Шмейхель, 2. Джастин, 6. Эванс, 25. Ндиди, 28. Фукс, 3. Фофана, 8. Тилеманс, 11. Олбрайтон, 10. Мэддисон, 9. Варди, 17. Перес.

Брайтон: 1. Райан, 5. Данк, 34. Велтман, 3. Уайт, 33. Берн, 8. Биссума, 20. Марч, 13. Гросс, 9. Мопе, 16. Джаханбакш, 18. Уэлбек.

Предупреждения: Фукс 22, Эванс 78 - Берн 72