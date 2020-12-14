Роджерс: Джейми Варди способствует развитию Лестера – он напоминает мне Луиса Суареса

В текущем сезоне английский форвард "Лестера" Джейми Варди провел 11 матчей, отметился 10 забитыми мячами и отдал 4 результативные передачи. Цитирует наставника команды Брендана Роджерса BBC со ссылкой на Amazon.

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"Джейми Варди – замечательный игрок. Он напоминает мне Луиса Суареса. Он катализатор и дает команде подъем, ему не нужно много касаний. Ангичанин тренируется каждый день и заботится о своем теле. Он суперпрофессионал".

Напомним, в матче 12-го тура чемпионата Англии "Лестер" обыграл "Брайтон" со счетом 3:0. Дубль оформил Джеймс Мэддисон, еще один гол на счету Джейми Варди.