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Роджерс: Джейми Варди способствует развитию Лестера – он напоминает мне Луиса Суареса

Англия
(3 голосов)

Босс "лисов" про своего лучшего нападающего

Роджерс: Джейми Варди способствует развитию Лестера – он напоминает мне Луиса Суареса
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В текущем сезоне английский форвард "Лестера" Джейми Варди провел 11 матчей, отметился 10 забитыми мячами и отдал 4 результативные передачи. Цитирует наставника команды Брендана Роджерса BBC со ссылкой на Amazon.

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"Джейми Варди – замечательный игрок. Он напоминает мне Луиса Суареса. Он катализатор и дает команде подъем, ему не нужно много касаний. Ангичанин тренируется каждый день и заботится о своем теле. Он суперпрофессионал".

Напомним, в матче 12-го тура чемпионата Англии "Лестер" обыграл "Брайтон" со счетом 3:0. Дубль оформил Джеймс Мэддисон, еще один гол на счету Джейми Варди.

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В статье: Брендан Роджерс Джейми Варди Лестер Сити
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Источник:
BBC

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