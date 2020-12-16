  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль – Тоттенхэм. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 13-го тура АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль – Тоттенхэм. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 13-го тура АПЛ

Англия
(1 голосов)

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Ливерпуль – Тоттенхэм. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 13-го тура АПЛ
UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 13-го тура чемпионата Англии между "Ливерпулем" и лондонским "Тоттенхэмом".

Читайте такжеКлопп: Я не уверен, что вновь смогу назвать VAR хорошей идеей – игрокам трудно ждать в холодную погоду
Читайте такжеУпс, спойлер: Моуриньо сообщил, что стал тренером месяца АПЛ до официального объявления

Лидеры первенства встречаются в рождественский период, да еще и в midweek – что может быть интереснее? Подопечные Клоппа примут команду Моуриньо на "Энфилде" и попытаются забрать первую строчку у "шпор". Станет ли "Ливерпуль" раскрываться в условиях прагматичности "Тоттенхэма"? Есть ли у Жозе запасной план? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 16 декабря – в 21:55 по киевскому времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль Мохамед Салах Садио Мане Роберто Фирмино Харри Кейн Гарри Кейн Деле Алли Сон Хин Мин Танги Ндомбеле Трансляция Аудио онлайн стрим
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...