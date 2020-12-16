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Ливерпуль – Тоттенхэм. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 13-го тура АПЛ
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 13-го тура чемпионата Англии между "Ливерпулем" и лондонским "Тоттенхэмом".
Лидеры первенства встречаются в рождественский период, да еще и в midweek – что может быть интереснее? Подопечные Клоппа примут команду Моуриньо на "Энфилде" и попытаются забрать первую строчку у "шпор". Станет ли "Ливерпуль" раскрываться в условиях прагматичности "Тоттенхэма"? Есть ли у Жозе запасной план? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 16 декабря – в 21:55 по киевскому времени.
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