  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Синие на спаде? Вулверхэмптон - Челси 2:1. Видео голов и обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Синие на спаде? Вулверхэмптон - Челси 2:1. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

У парней Лэмпарда лишь две победы за шесть крайних игр

Синие на спаде? Вулверхэмптон - Челси 2:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Этот поединок открывал программу 13 тура. После поражения "синие" пока ещё остаются на пятом месте, но не стоит забывать, что большинство матчей текущего игрового дня запланированы на сегодня, поэтому изменения в таблице для "Челси" могут быть не из приятных. "Вулвз" же сейчас не та гроза авторитетов, каковой была в прошлом сезоне. Сейчас команда Эшпириту Санту только десятая, одержав дебютную победу в декабре.

АПЛ, 13-й тур.
"Вулверхэмптон" – "Челси" 2:1
Голы: Поденсе (66), Нету (90+5) – Жиру (49)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вулверхэмптон Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...