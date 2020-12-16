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Синие на спаде? Вулверхэмптон - Челси 2:1. Видео голов и обзор матча
У парней Лэмпарда лишь две победы за шесть крайних игр
Этот поединок открывал программу 13 тура. После поражения "синие" пока ещё остаются на пятом месте, но не стоит забывать, что большинство матчей текущего игрового дня запланированы на сегодня, поэтому изменения в таблице для "Челси" могут быть не из приятных. "Вулвз" же сейчас не та гроза авторитетов, каковой была в прошлом сезоне. Сейчас команда Эшпириту Санту только десятая, одержав дебютную победу в декабре.
АПЛ, 13-й тур.
"Вулверхэмптон" – "Челси" 2:1
Голы: Поденсе (66), Нету (90+5) – Жиру (49)
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