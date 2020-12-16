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Пеп эмоциональный: Гвардиола умолял резервного арбитра добавить больше минут в матче с ВБА

Англия
(5 голосов)

Испанец почти станцевал

Пеп эмоциональный: Гвардиола умолял резервного арбитра добавить больше минут в матче с ВБА
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил свою крайне эмоциональную реакцию в адрес резервного арбитра Энтони Тэйлора в рамках поединка 13-го тура Английской Премьер-лиги с "Вест Бромвич Альбион" (1:1). Цитирует испанского наставника издание BBC.

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"Я сказал ему, что, может быть, четырех минут не будет достаточно. Поймите, с заменами в матче четырех минут не хватило бы. Однако, он главный и решает такие ситуации".

"Все это очень странно – большие команды все больше и больше не преуспевают. Побеждать в АПЛ стало труднее. Мы были лучше соперника, но не взяли три очка".

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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