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Пеп эмоциональный: Гвардиола умолял резервного арбитра добавить больше минут в матче с ВБА
Испанец почти станцевал
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил свою крайне эмоциональную реакцию в адрес резервного арбитра Энтони Тэйлора в рамках поединка 13-го тура Английской Премьер-лиги с "Вест Бромвич Альбион" (1:1). Цитирует испанского наставника издание BBC.
Pep Guardiola's not a fan of the injury-time added on...#PLonPrime #MCIWBA pic.twitter.com/LS8EolrCyx— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) December 15, 2020
Pep #MCIWBA going crazy and pleading for more time pic.twitter.com/whmmZSIKPd— mylittledoggie (@mywifeboobs) December 15, 2020
"Я сказал ему, что, может быть, четырех минут не будет достаточно. Поймите, с заменами в матче четырех минут не хватило бы. Однако, он главный и решает такие ситуации".
"Все это очень странно – большие команды все больше и больше не преуспевают. Побеждать в АПЛ стало труднее. Мы были лучше соперника, но не взяли три очка".
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