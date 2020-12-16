Пеп эмоциональный: Гвардиола умолял резервного арбитра добавить больше минут в матче с ВБА

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил свою крайне эмоциональную реакцию в адрес резервного арбитра Энтони Тэйлора в рамках поединка 13-го тура Английской Премьер-лиги с "Вест Бромвич Альбион" (1:1). Цитирует испанского наставника издание BBC.

Pep Guardiola's not a fan of the injury-time added on...#PLonPrime #MCIWBA pic.twitter.com/LS8EolrCyx — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) December 15, 2020

Pep #MCIWBA going crazy and pleading for more time pic.twitter.com/whmmZSIKPd — mylittledoggie (@mywifeboobs) December 15, 2020

"Я сказал ему, что, может быть, четырех минут не будет достаточно. Поймите, с заменами в матче четырех минут не хватило бы. Однако, он главный и решает такие ситуации".