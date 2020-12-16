Забивали только горожане. Манчестер Сити – Вест Бромвич 1:1. Обзор матча и видео голов

Пятая ничья для подопечных Гвардиолы в текущем розыгрыше – и это еще АПЛ не пересекла свой экватор. "Манчестер Сити" продолжает выступать блекло и не реализовывать огромное количество шансов у чужих ворот. Зато в свои "горожане" способны забить не меньше.

Смотрите видеообзор матча 13-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" – "ВБА".

Манчестер. "Этихад".

"Манчестер Сити" – "Вест Бромвич" 1:1

Голы: Гюндоган (30) – Диаш (43, автогол)