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Забивали только горожане. Манчестер Сити – Вест Бромвич 1:1. Обзор матча и видео голов

Англия
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Спасите команду Пепа

Забивали только горожане. Манчестер Сити – Вест Бромвич 1:1. Обзор матча и видео голов
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Пятая ничья для подопечных Гвардиолы в текущем розыгрыше – и это еще АПЛ не пересекла свой экватор. "Манчестер Сити" продолжает выступать блекло и не реализовывать огромное количество шансов у чужих ворот. Зато в свои "горожане" способны забить не меньше.

Смотрите видеообзор матча 13-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" – "ВБА".

Манчестер. "Этихад".

"Манчестер Сити" – "Вест Бромвич" 1:1

Голы: Гюндоган (30) – Диаш (43, автогол)

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Вест Бромвич Альбион Манчестер Сити
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