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Моуринью считает, что в МЮ ему дали недостаточно времени
Босс Шпор мог остаться с МЮ
Главный тренер "Тоттенхэм" Жозе Моуринью высказал свое мнение на счет того, что получил мало времени на посту наставника в "Манчестер Юнайтед". Жозе уже ровно год как у руля "шпор" и сейчас команда занимает 1-е место в таблице, соревнуясь с "Ливерпулем".
"Первый клуб, в котором я чувствовал, что мне нужно время, а время не было предоставлено, был "Манчестер Юнайтед". Я чувствовал, что ушел в середине процесса, но я уважаю чужие решения, что я и делал в "Юнайтед". Мы сделали то, что было возможно, и идем дальше. Я счастлив, они тоже, и у нас прекрасные отношения, и я всегда с гордостью говорю об этом, когда ухожу из клубов. Я поддерживаю очень хорошие отношения со всеми, и "Юнайтед" – еще один тому пример", – цитирует слова Моуриньо Goal.
Жозе возглавлял "Манчестер Юнайтед" в период с 2016 по 2018 год. За это время с "красными дьяволами" он завоевал Суперкубок Англии (2016), Кубок Английской лиги (2017) и Лигу Европы (2017). В ноябре 2019 года его назначили главным тренером "Тоттенхэм Хотспур".
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