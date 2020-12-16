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И это после ничьи с Манчестер Сити на их поле? Славен Билич может потерять работу в ВБА
Дело в том, что положение команды не улучшилось
Наставник английской команды "Вест Бромвич Альбион" Славен Билич может быть уволен уже сегодня. Вчера, 15 декабря, его коллектив сумел взять один зачетный пункт на "Этихаде" с "Манчестер Сити" (1:1), однако данный успех аутсайдера не сильно улучшил его положение в турнирной таблице.
По информации источников, китайские владельцы клуба не видят перспектив с нынешним тренером. Как сообщают английские СМИ, основной кандидат на замену 52-летнему хорвату – бывший наставник сборной Англии Сэм Эллардайс.
Сейчас "Вест Бромвич" находится на 19-м месте в рейтинговом зачете – у команды одна победа, четыре ничьи и восемь поражений в 13 матчах. Футболисты команды забили 10 голов, но пропустили 26.
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