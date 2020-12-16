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И это после ничьи с Манчестер Сити на их поле? Славен Билич может потерять работу в ВБА

Англия
(1 голосов)

Дело в том, что положение команды не улучшилось

И это после ничьи с Манчестер Сити на их поле? Славен Билич может потерять работу в ВБА
Новина українською

Наставник английской команды "Вест Бромвич Альбион" Славен Билич может быть уволен уже сегодня. Вчера, 15 декабря, его коллектив сумел взять один зачетный пункт на "Этихаде" с "Манчестер Сити" (1:1), однако данный успех аутсайдера не сильно улучшил его положение в турнирной таблице.

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По информации источников, китайские владельцы клуба не видят перспектив с нынешним тренером. Как сообщают английские СМИ, основной кандидат на замену 52-летнему хорвату – бывший наставник сборной Англии Сэм Эллардайс.

Сейчас "Вест Бромвич" находится на 19-м месте в рейтинговом зачете – у команды одна победа, четыре ничьи и восемь поражений в 13 матчах. Футболисты команды забили 10 голов, но пропустили 26.

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В статье: Славен Билич Вест Бромвич Альбион
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Источник:
ESPN

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Комментарии (2)
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football_soccer (Украина)
16.12.2020 в 13:36
Ничья с Сити его заслуга самих Сити, сами себе забили, вальяжно играли , а когда время прижало умудрились дважды подряд в упор бить во вратаря. ВБА слабенько смотрится, с такой игрой только вылет в шип
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absurdlight (Kiev)
16.12.2020 в 12:57
Китайцы видимо рассчитывали, что Ман Сити разгромят Вест Бром и они уволят под шумок, но так не сложились обстоятельства.
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