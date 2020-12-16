Лэмпард: Мы были лучшей командой, но не смогли показать себя

В рамках 13 тура Премьер-лиги состоялся поединок "Вулверхэмптон" — "Челси", который завершился со счетом 2:1. Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение и заявил, что его команда устала в последнее время.

"Может быть это была небольшая усталость. Ненавижу говорить это после поражения, потому что это может звучать как оправдание, но даже в первые 60 минут, когда мы были лучшей командой, мы не заявили о себе. Когда соперник открывает счет 1:0 и меняет результат, я бы не сказал, что это произошло из-за усталости. Угроза от "Волков" – это явно контратака, и это сильная сторона от того, что у них есть. У них есть быстрые и качественные нападающие. Игроки знали это до игры и в игре, но допустили некоторые контратаки", - сказал он на пресс-конференции после матча.

Напомним, что для "cиних" это второе поражение. Из-за провальных выступлений "Челси" может потерять 5-е место, в случае побед сосед по турнирной таблице. "Вулверхэмптон" сейчас находится на 10 позиции и отстает всего на 5 очков от лидеров.