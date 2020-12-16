Гвардиола: У нас было достаточно моментов и мы должны были выигрывать

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал ничью с "Вест Бромвичем" (1:1) в матче 13-го тура английской Премьер-лиги.

"В первом тайме мы мало что сделали, во втором могли забивать – но не смогли. У нас было достаточно моментов, мы нанесли 26 ударов по воротам соперника и должны были выигрывать игру. Мы знаем, что мы теряем очки, но мы боремся с этим и настроены оптимистично. Мы заслужили победу, но не выиграли – эта ситуация странная для всех. Игр осталось немного. Если вы хотите быть на вершине Премьер-лиги, то надо выигрывать такие домашние матчи", – сказал он Amazon.