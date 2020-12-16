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Гвардиола: У нас было достаточно моментов и мы должны были выигрывать
Наставник "Ман Сити" разочарован потерей очков
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал ничью с "Вест Бромвичем" (1:1) в матче 13-го тура английской Премьер-лиги.
"В первом тайме мы мало что сделали, во втором могли забивать – но не смогли. У нас было достаточно моментов, мы нанесли 26 ударов по воротам соперника и должны были выигрывать игру. Мы знаем, что мы теряем очки, но мы боремся с этим и настроены оптимистично. Мы заслужили победу, но не выиграли – эта ситуация странная для всех. Игр осталось немного. Если вы хотите быть на вершине Премьер-лиги, то надо выигрывать такие домашние матчи", – сказал он Amazon.
"Горожане" выиграли только два из пяти последних матчей в Премьер-лиге, и сейчас они на пять очков отстают от "Тоттенхэма" и "Ливерпуля", которые встретятся сегодня. В следующем туре "Манчестер Сити" проведет выездной поединок против "Саутгемптона".
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