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Гвардиола: У нас было достаточно моментов и мы должны были выигрывать

Англия
(1 голосов)

Наставник "Ман Сити" разочарован потерей очков

Гвардиола: У нас было достаточно моментов и мы должны были выигрывать
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал ничью с "Вест Бромвичем" (1:1) в матче 13-го тура английской Премьер-лиги.

"В первом тайме мы мало что сделали, во втором могли забивать – но не смогли. У нас было достаточно моментов, мы нанесли 26 ударов по воротам соперника и должны были выигрывать игру. Мы знаем, что мы теряем очки, но мы боремся с этим и настроены оптимистично. Мы заслужили победу, но не выиграли – эта ситуация странная для всех. Игр осталось немного. Если вы хотите быть на вершине Премьер-лиги, то надо выигрывать такие домашние матчи", – сказал он Amazon.

"Горожане" выиграли только два из пяти последних матчей в Премьер-лиге, и сейчас они на пять очков отстают от "Тоттенхэма" и "Ливерпуля", которые встретятся сегодня. В следующем туре "Манчестер Сити" проведет выездной поединок против "Саутгемптона".

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (1)
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Їжак Сергій (Маріуполь)
16.12.2020 в 15:36
Ну почему почти у всех тренеров этот детский лепет??? "Мы не заслуживали поражения...", "Мы наиграли на победу...", "Мы были лучше..." и т.д., и т.п.
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