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Анчелотти обещает поднять Эвертон на вершину лиги

Англия
(1 голосов)

Итальянец сделает все для этого

Анчелотти обещает поднять Эвертон на вершину лиги
Новина українською

Главный тренер "ирисок" пообещал главному акционеру клуба Фархаду Мошири, что он сделает команду, которая будет конкурировать на вершине Премьер-лиги. Согласно опубликованным отчетам, убытки английского клуба составили 140 млн. фунтов. За все время хозяин клуба инвестировал 400 миллионов фунтов стерлингов и несмотря на экономические последствия пандемии продолжает это делать. Поэтому Анчелотти хочет отблагодарить его за проявленную веру и сделать все, чтобы команда добывала трофеи.

"Я видел отчеты о расходах и понимаю, что владелец действительно привязан к клубу и сосредоточен на его улучшении. Он подписал меня, потому что доверяет. Я сделаю все, чтобы вывести клуб на вершину. Это моя цель и я ему это пообещал. В этом сезоне мы хорошо сыграли против "Ливерпуля", "Тоттенхэма" и "Челси", это показатель того что мы не так далеко от вершины, но и не достигли еще этого уровня. Мы должны продолжать работать", – цитирует Карло Goal.

Напомним, что "ириски" сейчас находятся на 8 месте и на 5 очков отстают от лидера, "Тоттенхэма". Сегодня, 16 декабря "Эвертон" сыграет с "Лестер Сити" в 20:00 по киевскому времени.

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В статье: Карло Анчелотти Эвертон (Ливерпуль)
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Комментарии (1)
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Como estas (Santa-Pola)
16.12.2020 в 20:19
Буду болеть за Анчелотти, очень уважаю как человека. Как тренер без всяких разговоров он ТОП
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