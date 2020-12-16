Анчелотти обещает поднять Эвертон на вершину лиги

Главный тренер "ирисок" пообещал главному акционеру клуба Фархаду Мошири, что он сделает команду, которая будет конкурировать на вершине Премьер-лиги. Согласно опубликованным отчетам, убытки английского клуба составили 140 млн. фунтов. За все время хозяин клуба инвестировал 400 миллионов фунтов стерлингов и несмотря на экономические последствия пандемии продолжает это делать. Поэтому Анчелотти хочет отблагодарить его за проявленную веру и сделать все, чтобы команда добывала трофеи.

"Я видел отчеты о расходах и понимаю, что владелец действительно привязан к клубу и сосредоточен на его улучшении. Он подписал меня, потому что доверяет. Я сделаю все, чтобы вывести клуб на вершину. Это моя цель и я ему это пообещал. В этом сезоне мы хорошо сыграли против "Ливерпуля", "Тоттенхэма" и "Челси", это показатель того что мы не так далеко от вершины, но и не достигли еще этого уровня. Мы должны продолжать работать", – цитирует Карло Goal.

Напомним, что "ириски" сейчас находятся на 8 месте и на 5 очков отстают от лидера, "Тоттенхэма". Сегодня, 16 декабря "Эвертон" сыграет с "Лестер Сити" в 20:00 по киевскому времени.