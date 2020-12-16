Вест Бромвич уволил Славена Билича с поста главного тренера команды. Вместе со специалистом покидают клуб и его ассистенты. Главным претендентом на пост наставника Вест Бромвича называют Сэма Аллардайса.

Дрозды занимают 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Стоит отметить, что по итогам 13 туров Вест Бромвич одержал всего одну победу в чемпионате.

Билич тренирует команду с 2019 года и в первом же сезоне вывел команду в Премьер-лигу. В последнем матче его команда сыграла вничью с Манчестер Сити (1:1).

Хорват стал первым уволенным тренером в АПЛ в нынешнем сезоне.