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Вест Бромвич уволил Славена Билича
Команда Билича находится в зоне вылета
Вест Бромвич уволил Славена Билича с поста главного тренера команды. Вместе со специалистом покидают клуб и его ассистенты. Главным претендентом на пост наставника Вест Бромвича называют Сэма Аллардайса.
Дрозды занимают 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Стоит отметить, что по итогам 13 туров Вест Бромвич одержал всего одну победу в чемпионате.
Билич тренирует команду с 2019 года и в первом же сезоне вывел команду в Премьер-лигу. В последнем матче его команда сыграла вничью с Манчестер Сити (1:1).
Хорват стал первым уволенным тренером в АПЛ в нынешнем сезоне.
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