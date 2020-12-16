Фил Невилл возглавит женскую олимпийскую сборную Великобритании

Тренировать женскую олимпийскую сборную Великобритании на Олимпиаде в Токио будет Фил Невилл, пишет Sky Sports.

43-летний специалист приступит к работе в январе.

После окончания Олимпиады Невилл покинет свой пост. Его сменит голландка Сарина Вигман, которая в Японии будет работать со сборной Голландии.