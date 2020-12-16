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Фил Невилл возглавит женскую олимпийскую сборную Великобритании
Специалист будет готовить команду к Олимпиаде в Токио
Тренировать женскую олимпийскую сборную Великобритании на Олимпиаде в Токио будет Фил Невилл, пишет Sky Sports.
43-летний специалист приступит к работе в январе.
После окончания Олимпиады Невилл покинет свой пост. Его сменит голландка Сарина Вигман, которая в Японии будет работать со сборной Голландии.
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