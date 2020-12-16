"Вы не купите новые мозги". В Англии заговорили о связи футбола и деменции

Вдова знаменитого опорного хавбека сборной Англии и "МЮ" 60-х Нобби Стайлза Кей в интервью BBC Sport подняла очень непопулярную тему, которую становится все сложнее избегать.

Нобби умер неполных два месяца назад в возрасте 78 лет. При этом последние годы жизни он провел в беспамятстве, пораженный старческой деменцией.

"Я считаю, мы должны запретить детям бить мяч головой. Поверьте, никто в мире не хотел бы закончить свою жизнь так, как мой супруг. Неважно, сколько денег ты заработаешь. Новые мозги ты себе не купишь", - уверена Кей.

С февраля этого года детям до 11 лет запрещены удары головой по всему Соединенному Королевству, а в США такое правило действует еще с 2015-го. Однако сейчас многим кажется, что этого мало. Помимо Стайлза сразу пятеро чемпионов мира-1966 столкнулись с деменцией, болезнями Паркинсона или Альцгеймера - Рэй Уилсон, Мартин Питерс, а также братья Чарльтоны. Джек уже умер, а вот сэр Бобби Чарльтон пока жив, но его состояние ухудшается.

Общество отреагировало на это кампанией с требованием запретить удары головой для несовершеннолетних вплоть до 18 лет. Этот призыв уже поддержали Уэйн Руни, Дэвид Бекхэм, Фрэнк Лэмпард, сэр Джефф Херст и многие другие знаменитости.

Нобби Стайлз

"Эта болезнь только прогрессировала, ему становилось все хуже. Это ужасно. Два старика сидели рядышком в креслах и разговаривали, не помня, что они знакомы целую вечность".

После смерти Стайлза его семья просит PFA (Ассоциация футболистов-профессионалов) создать рабочую группу по изучению этой проблемы.

"Мы настаиваем на изменениях. Ни одна семья в мире не должна проходить через такое. Деньги не главное в жизни. То, что происходит сейчас, это неправильно", - говорит сын Стайлза Джон.

Frank Lampard is considering restricting heading in training in light of growing concerns over the link between football and dementia.

The Chelsea manager revealed earlier this month that he fears the effects on his own long-term health following the number of cases of pic.twitter.com/xdzncNrwIB — Frank Khalid (@FrankKhalidUK) November 20, 2020

Еще в 2019 году исследование Университета Глазго обнаружило, что бывшие футболисты в 3,5 раза чаще страдают деменцией, чем обычные люди. Тогда это произвело эффект разорвавшейся бомбы.

"Наше исследование охватило 7,500 смертей футболистов по всей стране, и случайности тут исключены. Все указывает, что профессиональный футбол резко увеличивает риски нейродегенеративных заболеваний", - говорит доктор Вильям Стюарт.

В Англии проблема особенно болезненна, ведь много десятилетий тамошний футбол ассоциировался с навесами и игрой головой. Джефф Асл был одним из королей второго этажа в 60-е. После завершения карьеры врачи диагностировали у него хроническую энцефалопатию - еще одно довольно редкое нейродегенеративное заболевание.

Джефф Асл

По словам сына Асла Дона, "повреждения мозга у его отца были похожи на те, которые встречаются в боксе и американском футболе". Чтобы привлечь внимание к проблеме Дон основал The Jeff Astle Foundation - организацию, которая проводит просветительскую работу среди семей футболистов и помогает экс-игрокам с деменцией.

К сожалению, с каждым годом подтверждений тому, насколько опасен футбол для футболистов, становится все больше по всей планете. От различных форм деменции умерли или еще страдают чемпионы мира-1974 Герд Мюллер и Хорст-Дитер Хетгес; лидер "Могучих мадьяров" Ференц Пушкаш; капитан "золотой" Бразилии-1958 Ильдеральдо Беллини; автор победного гола Аргентины в финале ЧМ-1978 Хосе Луис Браун; тренер Аргентины-1986 Карлос Билардо; лидеры советской сборной, выигравшей первый в истории чемпионат Европы Игорь Нетто и Виктор Понедельник. Этот список можно продолжать очень долго.

И самое скверное то, что очевидного рецепта решения проблемы пока не придумано. По всей Европе детям постепенно запрещают бить мяч головой, однако профессор Инго Хеймельт из Университета Кельна не верит, что это кардинально повлияет на динамику заболевания.