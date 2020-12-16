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"Вы не купите новые мозги". В Англии заговорили о связи футбола и деменции

Англия
(4 голосов)

Грядут большие перемены

"Вы не купите новые мозги". В Англии заговорили о связи футбола и деменции
Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Вдова знаменитого опорного хавбека сборной Англии и "МЮ" 60-х Нобби Стайлза Кей в интервью BBC Sport подняла очень непопулярную тему, которую становится все сложнее избегать.

Нобби умер неполных два месяца назад в возрасте 78 лет. При этом последние годы жизни он провел в беспамятстве, пораженный старческой деменцией.

"Я считаю, мы должны запретить детям бить мяч головой. Поверьте, никто в мире не хотел бы закончить свою жизнь так, как мой супруг. Неважно, сколько денег ты заработаешь. Новые мозги ты себе не купишь", - уверена Кей.

С февраля этого года детям до 11 лет запрещены удары головой по всему Соединенному Королевству, а в США такое правило действует еще с 2015-го. Однако сейчас многим кажется, что этого мало. Помимо Стайлза сразу пятеро чемпионов мира-1966 столкнулись с деменцией, болезнями Паркинсона или Альцгеймера - Рэй Уилсон, Мартин Питерс, а также братья Чарльтоны. Джек уже умер, а вот сэр Бобби Чарльтон пока жив, но его состояние ухудшается.

Общество отреагировало на это кампанией с требованием запретить удары головой для несовершеннолетних вплоть до 18 лет. Этот призыв уже поддержали Уэйн Руни, Дэвид Бекхэм, Фрэнк Лэмпард, сэр Джефф Херст и многие другие знаменитости.

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Нобби Стайлз

"Эта болезнь только прогрессировала, ему становилось все хуже. Это ужасно. Два старика сидели рядышком в креслах и разговаривали, не помня, что они знакомы целую вечность".

После смерти Стайлза его семья просит PFA (Ассоциация футболистов-профессионалов) создать рабочую группу по изучению этой проблемы.

"Мы настаиваем на изменениях. Ни одна семья в мире не должна проходить через такое. Деньги не главное в жизни. То, что происходит сейчас, это неправильно", - говорит сын Стайлза Джон.

Еще в 2019 году исследование Университета Глазго обнаружило, что бывшие футболисты в 3,5 раза чаще страдают деменцией, чем обычные люди. Тогда это произвело эффект разорвавшейся бомбы.

"Наше исследование охватило 7,500 смертей футболистов по всей стране, и случайности тут исключены. Все указывает, что профессиональный футбол резко увеличивает риски нейродегенеративных заболеваний", - говорит доктор Вильям Стюарт.

В Англии проблема особенно болезненна, ведь много десятилетий тамошний футбол ассоциировался с навесами и игрой головой. Джефф Асл был одним из королей второго этажа в 60-е. После завершения карьеры врачи диагностировали у него хроническую энцефалопатию - еще одно довольно редкое нейродегенеративное заболевание.

"Вы не купите новые мозги". В Англии заговорили о связи футбола и деменции - изображение 2
Джефф Асл

По словам сына Асла Дона, "повреждения мозга у его отца были похожи на те, которые встречаются в боксе и американском футболе". Чтобы привлечь внимание к проблеме Дон основал The Jeff Astle Foundation - организацию, которая проводит просветительскую работу среди семей футболистов и помогает экс-игрокам с деменцией.

К сожалению, с каждым годом подтверждений тому, насколько опасен футбол для футболистов, становится все больше по всей планете. От различных форм деменции умерли или еще страдают чемпионы мира-1974 Герд Мюллер и Хорст-Дитер Хетгес; лидер "Могучих мадьяров" Ференц Пушкаш; капитан "золотой" Бразилии-1958 Ильдеральдо Беллини; автор победного гола Аргентины в финале ЧМ-1978 Хосе Луис Браун; тренер Аргентины-1986 Карлос Билардо; лидеры советской сборной, выигравшей первый в истории чемпионат Европы Игорь Нетто и Виктор Понедельник. Этот список можно продолжать очень долго.

И самое скверное то, что очевидного рецепта решения проблемы пока не придумано. По всей Европе детям постепенно запрещают бить мяч головой, однако профессор Инго Хеймельт из Университета Кельна не верит, что это кардинально повлияет на динамику заболевания.

"Понимаете, мы до сих пор не обнаружили красную линию. Мы не знаем, сколько раз и как нужно пробить головой, чтобы заработать деменцию. Нам нужна эта цифра. Прямо сейчас, я тоже выступаю за ограничение тренировок детей. С другой стороны, я вижу опасность и в том, что футболисты не будут обучены правильной игре головой в детстве и потом взрослыми нанесут себе еще большие повреждения".

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В статье: Бобби Чарльтон Герд Мюллер Ференц Пушкаш Виктор Понедельник Нобби Стайлз
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Комментарии (10)
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victor1306 (Мадрид)
17.12.2020 в 10:06
Скажу зі свого досвіду, серед близьких була і зараз знову є людина зі схожими проблемами. Жоден з них не мав ніяких травм чи якось "навантажень на голову", якщо можна так сказати. Їхні хвороби стали результатом частково медикаментозного лікування інших болячок, а в основному тупо СТАРІСТЬ! Так, хто коперсається в статистиці, той може прив'язати її до деменції. Але футболісти тому і отримують своє бабло через шалені навантаження в молодості. І повірте, проблем з опорно-руховим апаратом, кардіо та легенями в колишніх гравців набагато більше, аніж тих, де якісь дідуганчики думають, що їм по 22 і вони зараз будуть збиратися зі своїми дамами на тусовку в пабі. Неприємно для родичів, але не найгірше, що може бути. ІМХО.
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0
0
Счётчик шансов (Полтава)
17.12.2020 в 01:27
А в кикбоксинге - ногами по голове
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+1
0
Счётчик шансов (Полтава)
17.12.2020 в 01:26
Тогда детям надо и бокс запретить. Ведь там бьют кулаками по голове, а не головой по мячу.
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+1
0
avatar
Serega1111 (Киев)
16.12.2020 в 21:19
Интересно было бы еще знать, а как вышеперечисленные личности развивали свои мозги в молодости - как учились, какие книги читали. Потому что если у них кроме футбола и баб, ну а после - еще алкоголя, других интересов не было - то деменция вполне закономерный результат
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0
-2
football_soccer (Украина)
16.12.2020 в 19:57
знаю, что очень много футболистов курит, и не только наши, но и за бугром. И вот что удивительно, рак легких их не заботит, а бить мячик головой - хотят под запрет поставить... Ну какие-то глупые двойные стандарты. Ведь есть виды спорта , где более чаще прилетает по голове
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+3
-1
Acsakal (Kharkov)
16.12.2020 в 21:45
Ви правда не розумієте? Якщо ви палите чи вживаєте наркотики, то це ваше особисте рішення і особиста проблема. А якщо вас наймають на шкідливе виробництво, то роботодавець має зробити максимум можливого, щоби знизити рівень шкідливого впливу. А щодо інших видів спорту, то я упевнений, що в дитинстві, поки не почав займатися боксом, Кличко не був таким гальмом, як зараз. Як жартував колись один мій знайомий, кожен пропущений удар в голову вбиває мільон нервових клітин. Та в кожному жарті є лише частина жарту...
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+2
0
Mark.24 (Киев)
16.12.2020 в 19:20
Да только приводятся данные по футболистам 50-60, какой мяч был и какой сейчас!А так и все можно запретить и всего бояться...
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+1
-1
bulpi (Днепропетровск)
16.12.2020 в 18:15
Жизнь - это болезнь со смертельным исходом. Большая часть наших мужчин (не профи-футболистов) просто не доживает до тех лет, когда у футболистов деменция начинается. И что?
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+6
0
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Sandro (Kyiv)
16.12.2020 в 17:56
никто ж не заставляет, занимайтесь плаваньем. что с боксом делать будем?
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+5
0
Acsakal (Kharkov)
16.12.2020 в 21:50
Ані шолом, ані рукавиці не гарантують навіть відсутності смерті внаслідок боксерського поєдинку. Тож питання риторичне. Проблему дещо зменшує той факт, що боксерів все ж таки значно менше, ніж футболістів.
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+1
0


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