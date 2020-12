"Вы не купите новые мозги". В Англии заговорили о связи футбола и деменции

Вдова знаменитого опорного хавбека сборной Англии и "МЮ" 60-х Нобби Стайлза Кей в интервью BBC Sport подняла очень непопулярную тему, которую становится все сложнее избегать.

Нобби умер неполных два месяца назад в возрасте 78 лет. При этом последние годы жизни он провел в беспамятстве, пораженный старческой деменцией.

С февраля этого года детям до 11 лет запрещены удары головой по всему Соединенному Королевству, а в США такое правило действует еще с 2015-го. Однако сейчас многим кажется, что этого мало. Помимо Стайлза сразу пятеро чемпионов мира-1966 столкнулись с деменцией, болезнями Паркинсона или Альцгеймера - Рэй Уилсон, Мартин Питерс, а также братья Чарльтоны. Джек уже умер, а вот сэр Бобби Чарльтон пока жив, но его состояние ухудшается.

Общество отреагировало на это кампанией с требованием запретить удары головой для несовершеннолетних вплоть до 18 лет. Этот призыв уже поддержали Уэйн Руни, Дэвид Бекхэм, Фрэнк Лэмпард, сэр Джефф Херст и многие другие знаменитости.

Нобби Стайлз

После смерти Стайлза его семья просит PFA (Ассоциация футболистов-профессионалов) создать рабочую группу по изучению этой проблемы.

Frank Lampard is considering restricting heading in training in light of growing concerns over the link between football and dementia.

The Chelsea manager revealed earlier this month that he fears the effects on his own long-term health following the number of cases of pic.twitter.com/xdzncNrwIB