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Ман Сити интересуется 31-летним защитником Ювентуса
Без него "Вест Бромвич" не обыграть?
"Манчестер Сити" может зимой подписать очередного защитника. На этот раз - речь идет о Леонардо Бонуччи. Об этом передает Todofichajes.
По данным источника, Пеп Гвардиола ищет опытного центрбека, который сможет заменить Венсана Компани. Что интересно, "горожане" готовы были переманить Леонардо еще в 2019-м.
В текущем сезоне Бонуччи успел провести 13 матчей и забил два гола.
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