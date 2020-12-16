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Ман Сити интересуется 31-летним защитником Ювентуса

Англия
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Без него "Вест Бромвич" не обыграть?

Ман Сити интересуется 31-летним защитником Ювентуса
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"Манчестер Сити" может зимой подписать очередного защитника. На этот раз - речь идет о Леонардо Бонуччи. Об этом передает Todofichajes.

По данным источника, Пеп Гвардиола ищет опытного центрбека, который сможет заменить Венсана Компани. Что интересно, "горожане" готовы были переманить Леонардо еще в 2019-м.

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В текущем сезоне Бонуччи успел провести 13 матчей и забил два гола.

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В статье: Леонардо Бонуччи Ювентус (Турин) Манчестер Сити
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