АПЛ. Эвертон обыгрывает Лестер, Лидс дает надежду, а потом уничтожает Ньюкасл

АПЛ. 13-й тур

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Продолжает удивлять своей нестабильностью "Лестер". В случае победы над "Эвертоном" на своем поле подопечные Роджерса могли выйти на чистое первое место в турнирной таблице. И начали "лисы" неплохо, Тилеманс должен был забивать уже на второй минуте, но не реализовал свой шанс. Постепенно "ириски" освоились и стали все смелее переходить центр поля.

На 21-й минуте Ришарлисон забил настоящий гол-красавец, дальний, сыльный выстрел получился у бразильца. Конечно, хозяева поля сразу бросились отыгрываться, провели несколько настоящих штурмов, потом навал, а затем Варди пытался индивидуально решить что-то в пользу "Лестера". Гости организованно и без паники отбивались, а когда было совсем сложно, помогала удача.

В середине второго тайма подопечные Анчелотти провели ударную пятиминутку, несколькими атаками застали врасплох оборону соперника, и смогли забить еще один мяч. Холгейт завершил комбинацию отменным ударом. В конце встречи казалось право на пенальти заработали "лисы", но арбитр пересмотрел видеоповтор и изменил свое решение. А затем Перес забил из офсайда, конечно гол не засчитали.

"Лестер" пока остается в четверке лидеров, "Эвертон" приближается к нему на расстояние одного очка. Невероятная плотность в верхней части турнирной таблицы.

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)

Лестер - Эвертон 0:2

Голы: Ришарлисон 21, Холгейт 72

Лестер: 1. Шмейхель, 2. Джастин, 25. Ндиди, 28. Фукс, 3. Фофана, 8. Тилеманс, 15. Барнс, 19. Юндер, 24. Менди, 10. Мэддисон, 9. Варди.

Эвертон: 33. Ольсен, 2. Холгейт, 5. Кин, 13. Мина, 6. Аллан Лурейро, 9. Калверт-Льюин, 10. Сигурдссон, 16. Дукуре, 22. Годфри, 7. Ришарлисон, 17. Айуоби.

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Невозможно не восхищаться "Лидсом". Команда Бьелсы играет сама и дает играть другим. Дебют противостояния с "Ньюкаслом" не удался "белым", Купер не реализовал отменный шанс, а затем Хендрик забил хозяевам после паса Уилсона - 0:1. "Лидс" не растерялся и довольно быстро сравнял счет - Бамфорд здорово поймал мяч на голову и пробил.

Во втором тайме хозяева действовали активнее и максимально собрано, снова головой забили мяч "белые" - Родриго отозвался на пас Харрисона. Хендрик вернул интригу, все же сделал счет 2:2, но это только раздразнило "Лидс".

Настоящий кураж поймала команда Бьелсы, реализовывая почти все моменты, что создавала. Третий мяч хозяева забили опять же головой, Даллас блестяще выиграл "второй этаж". Ближе к концу поединка классный удар издали получился у Алиоски - 4:2. Наверное, этот четвертый мяч окончательно сломил сопротивление "сорок". Харрисон установил окончательный счет во встрече.

Стадион: Элланд Роуд (Лидс)

Лидс - Ньюкасл 5:2

Голы: Бамфорд 36, Родриго 61, Даллас 78, Алиоски 85, Харрисон 88 - Хендрик 26, Кларк 65

Лидс: 1. Меслье, 2. Эйлинг, 6. Купер, 10. Алиоски, 15. Даллас, 22. Харрисон, 23. Филлипс, 43. Клих, 18. Рафинья, 9. Бамфорд, 20. Родриго.

Ньюкасл: 26. Дарлоу, 2. Кларк, 14. Хэйден, 18. Фернандес, 36. Лонгстафф, 12. Льюис, 16. Хендрик, 21. Фрэйзер, 9. Жоэлинтон, 13. Уилсон, 23. Мерфи.