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Подождет до лета. МЮ не будет покупать игроков в ближайшее трансферное окно
Все из-за вылета из Лиги Чемпионов?
"Манчестер Юнайтед" не будет совершать трансферы в зимнее окно. Об этом передает Manchester Evening News.
Сульшер ждет усиления по некоторым позициям, но руководство не будет тратить деньги. Норвежец требует игроков на позицию правого защитника, центрального защитника, а также правого вингера.
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Отметим, что следующим летом "МЮ", вероятно,
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Esfero (Львів)
17.12.2020 в 00:57
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