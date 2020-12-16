Подождет до лета. МЮ не будет покупать игроков в ближайшее трансферное окно

"Манчестер Юнайтед" не будет совершать трансферы в зимнее окно. Об этом передает Manchester Evening News.

Сульшер ждет усиления по некоторым позициям, но руководство не будет тратить деньги. Норвежец требует игроков на позицию правого защитника, центрального защитника, а также правого вингера.