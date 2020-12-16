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Подождет до лета. МЮ не будет покупать игроков в ближайшее трансферное окно

Англия
(1 голосов)

Все из-за вылета из Лиги Чемпионов?

Подождет до лета. МЮ не будет покупать игроков в ближайшее трансферное окно
UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" не будет совершать трансферы в зимнее окно. Об этом передает Manchester Evening News.

Сульшер ждет усиления по некоторым позициям, но руководство не будет тратить деньги. Норвежец требует игроков на позицию правого защитника, центрального защитника, а также правого вингера.

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Отметим, что следующим летом "МЮ", вероятно, покинет Погба.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Esfero (Львів)
17.12.2020 в 00:57
11 гравців яких в найближчі вікна тре позбутись:1 Де Хеа2 Ромеро3 Грант4 Байї5 Джонс6 Рохо7 Шоу8 Матич9 Погба10 Лінгард11 Марсіаль
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