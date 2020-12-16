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Ливерпуль - Тоттенхэм 2:1. Все старались, но Фирмино старался больше всех

Англия
(3 голосов)

Мерсисайдцы на последних минутах дожали гостей из столицы

Ливерпуль - Тоттенхэм 2:1. Все старались, но Фирмино старался больше всех
UA-Футбол
Новина українською

Одновременно предсказуемым, ожидаемым, и с сюрпризами получился матч лидеров чемпионата Англии. Как и предполагалось, "Ливерпуль" доминировал, преимущество хозяев доходило примерно до 75% владения мячом, еще намного чаще били по воротам "красные" (почти в три раза больше). "Тоттенхэм" оборонялся, выстраивал защитные редуты, нельзя отказать в организованности "шпорам", но ожидалось большего от них.

В определенные периоды игры "Хотспур" выглядел откровенно слабой командой, сосредоточенной исключительно на защите своих ворот, уровнем ниже, чем действующий чемпион. Впрочем, эта слабость должна была стать ловушкой для мерсисайдцев (все по-Моуриньо). Потому что время от времени у лондонцев проходили очень опасные контратаки, словно усыпляли бдительность хозяев гости и наносили свой острый и болезненный укол.

На 12-й минуте Фирмино мог забивать гол, Льорис совершил удивительный сейв и спас "Тоттенхэм" от неприятного начала. Следующий классный удар наносил Салах, снова Уго взял его; старался Мане, хотя Садио передерживал мяч и увлекался. "Хотспур" навязывал вязкий футбол, тянучий, как смола.

Ливерпуль - Тоттенхэм 2:1. Все старались, но Фирмино старался больше всех - изображение 1

Чтобы взломать оборону "Тоттенхэма" хозяева использовали фланги, часто переводили мяч с края на край, расшатывая оборону соперника. Иногда проходили острые выпады "красных" и фланговые игроки оказывались в штрафной. Обычно защитники их блокировали, но только не на 26-й минуте, когда мяч попал к Салаху. Мохамед сходу пробил и рикошетом от защитника мяч нырнул в ворота.

Джонс мог делать счет 2:0, очередной сейв от Льориса. И почти сразу у гостей прошла контратака, которая завершилась голом. Пас отдал Ло Чельсо, Сон Мин выбежал на свидание с Алисоном и переиграл его. На первый взгляд показалось, что кореец находился в офсайде, однако арбитр долго пересматривал ВАР-повтор и взятие ворот засчитал. Это был первый удар по воротам от команды Моуриньо.

"Ливерпуль" не смутился и продолжал играть так, как и ранее. Ничего другого и не оставалось. По игре сложилось впечатление, что "Тоттенхэм" ничья могла устроить, только Бергвейн и Кейн наносили хорошие удары, правда, был и выход Бергвейна один на один с Алисоном, который он не реализовал, помешала штанга. Но у "красных" таких моментов было в разы больше, только Льорис мешал забить "Ливерпулю".

Ливерпуль - Тоттенхэм 2:1. Все старались, но Фирмино старался больше всех - изображение 2

И все же подопечные Клоппа дожали соперника в этой нервной и невероятно напряженной игре. Одим из лучших в матче был Фирмино, постоянно искал свой шанс Роберто, особенно на острие. Не случайно решающий гол забил именно он. Прошел навес с углового, защитники не удержали Фирмино и он головой пробил точно в цель. Тут даже Льорис не спас.

При всем старании "Тоттенхэм" не удержал приемлемый счет. "Ливерпуль" заслуженно побеждает, побеждает главного конкурента (на сегодня), и выходит на чистое первое место в турнирной таблице. Интересно, что Клопп не сделал ни одной замены в матче.

АПЛ. 13-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу)

Ливерпуль - Тоттенхэм 2:1

Голы: Салах 26, Фирмино 90 - Сон Мин 33

Ливерпуль: 1. Алисон, 3. Фабиньо, 26. Робертсон, 46. Уильямс, 5. Вейналдум, 9. Фирмино, 10. Мане, 14. Хендерсон, 17. Джонс, 66. Александер-Арнольд, 11. Салах.

Тоттенхэм: 1. Льорис, 4. Алдервейрелд, 15. Дайер, 24. Орье, 33. Дэвис, 5. Хейбьерг, 17. Сиссоко, 18. Ло Чельсо (Лукас Моура 58), 7. Сон Мин (Алли 86), 10. Кейн, 23. Бергвейн (Регилон 76).

Предупреждения: Ло Чельсо 48, Хейбьерг 54

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В статье: Юрген Клопп Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль Роберто Фирмино
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Комментарии (15)
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Лектор (Черкассы)
17.12.2020 в 10:10
Ребята, ливер- это колбаса! Ливерпуль - правильно и толерантно во всем,!))
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+1
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Лектор (Черкассы)
17.12.2020 в 10:04
Хороший матч,, все по Клоппу и Моуриньо.. Такие себе шахматы 11на 11))) И конечно развязка, во всей красе- не забываешь ты (Баргузин), забивают тебе! (Фермино) Получил массу удовольствия я лично, а у Моуриньо добавилось пару седых волос ...
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0
0
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
17.12.2020 в 10:50
Баргузин и Фермино - это какие-то нелицензионные фамилии из PES ?
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+1
0
госпітальєр (львів)
17.12.2020 в 08:34
радий за клоппа,кілька контратак за матч замало,щоб замахуватися на чемпіонство в апл,сон з кейном не витягнуть 38 ігор
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0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
17.12.2020 в 07:07
Матч бомба, какой темп с первой до последней минуты, какие скорости, как комбинировал Ливерпуль и как жалили шпоры в контрах. Не знаю, получил столько удовольствия, такие матчи не часто в ЛЧ встретишь, а главное птенцы Клоппа снова первые, так держать. Кстати у Ливерпуля один из самых легких графиков в плане соперников на боксиндей.
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+3
0
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okolegko (Київ)
17.12.2020 в 11:03
Але не факт, що вони їх не втратять. Все буде залежати лише від довжини лавки і психологічної витривалості. А на Вoxing Day часто трапляються дива, на то воно і Різдво
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0
0
absurdlight (Kiev)
17.12.2020 в 02:49
Бергвейн не забил при выходи один на один. Попал в штангу. После этого сработало золотое правило. Не забиваешь ты - забивают тебе.
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+1
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Лектор (Черкассы)
17.12.2020 в 09:57
Я тоже ждал, когда правило сработает!)))
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+1
0
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Red_Cat (Салоники)
17.12.2020 в 00:33
еле-еле дожали.
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+1
-1
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okolegko (Київ)
17.12.2020 в 11:05
Минулого сезону також ледве-ледве дожимали і дожали до чемпіонства. Сподіваюся, цього сезону буде те саме
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0
0
skopa (Харьков)
17.12.2020 в 00:04
Это была среда, а потому повезло сильнейшим-выиграли и Трамп, и Ливерпуль.Но как же не хватало Жоты или кого-нибудь с приличным ударом..В обороне все очень стремно, замены основе не просматривается..даже с лупой...Всех с победой!....
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+1
-2
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Romerik (YNWA)
17.12.2020 в 00:20
Шо выиграл Трамп?? Что то пропустил этот момент
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+3
0
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Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
17.12.2020 в 01:13
А он видимо набухался, празднуя победу Ливера :)
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-1
Лектор (Черкассы)
17.12.2020 в 10:07
Проясните пожалуйста ситуацию с Трампом! Вижу тоже многие недоумевают, где он тренирует...
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0
0
Number13 (Мариуполь)
17.12.2020 в 10:59
Да про снукер он! Джад Трамп.
+1
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