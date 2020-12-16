Ливерпуль - Тоттенхэм 2:1. Все старались, но Фирмино старался больше всех

Одновременно предсказуемым, ожидаемым, и с сюрпризами получился матч лидеров чемпионата Англии. Как и предполагалось, "Ливерпуль" доминировал, преимущество хозяев доходило примерно до 75% владения мячом, еще намного чаще били по воротам "красные" (почти в три раза больше). "Тоттенхэм" оборонялся, выстраивал защитные редуты, нельзя отказать в организованности "шпорам", но ожидалось большего от них.

В определенные периоды игры "Хотспур" выглядел откровенно слабой командой, сосредоточенной исключительно на защите своих ворот, уровнем ниже, чем действующий чемпион. Впрочем, эта слабость должна была стать ловушкой для мерсисайдцев (все по-Моуриньо). Потому что время от времени у лондонцев проходили очень опасные контратаки, словно усыпляли бдительность хозяев гости и наносили свой острый и болезненный укол.

На 12-й минуте Фирмино мог забивать гол, Льорис совершил удивительный сейв и спас "Тоттенхэм" от неприятного начала. Следующий классный удар наносил Салах, снова Уго взял его; старался Мане, хотя Садио передерживал мяч и увлекался. "Хотспур" навязывал вязкий футбол, тянучий, как смола.

Чтобы взломать оборону "Тоттенхэма" хозяева использовали фланги, часто переводили мяч с края на край, расшатывая оборону соперника. Иногда проходили острые выпады "красных" и фланговые игроки оказывались в штрафной. Обычно защитники их блокировали, но только не на 26-й минуте, когда мяч попал к Салаху. Мохамед сходу пробил и рикошетом от защитника мяч нырнул в ворота.

Джонс мог делать счет 2:0, очередной сейв от Льориса. И почти сразу у гостей прошла контратака, которая завершилась голом. Пас отдал Ло Чельсо, Сон Мин выбежал на свидание с Алисоном и переиграл его. На первый взгляд показалось, что кореец находился в офсайде, однако арбитр долго пересматривал ВАР-повтор и взятие ворот засчитал. Это был первый удар по воротам от команды Моуриньо.

"Ливерпуль" не смутился и продолжал играть так, как и ранее. Ничего другого и не оставалось. По игре сложилось впечатление, что "Тоттенхэм" ничья могла устроить, только Бергвейн и Кейн наносили хорошие удары, правда, был и выход Бергвейна один на один с Алисоном, который он не реализовал, помешала штанга. Но у "красных" таких моментов было в разы больше, только Льорис мешал забить "Ливерпулю".

И все же подопечные Клоппа дожали соперника в этой нервной и невероятно напряженной игре. Одим из лучших в матче был Фирмино, постоянно искал свой шанс Роберто, особенно на острие. Не случайно решающий гол забил именно он. Прошел навес с углового, защитники не удержали Фирмино и он головой пробил точно в цель. Тут даже Льорис не спас.

При всем старании "Тоттенхэм" не удержал приемлемый счет. "Ливерпуль" заслуженно побеждает, побеждает главного конкурента (на сегодня), и выходит на чистое первое место в турнирной таблице. Интересно, что Клопп не сделал ни одной замены в матче.

АПЛ. 13-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)

Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу)

Ливерпуль - Тоттенхэм 2:1

Голы: Салах 26, Фирмино 90 - Сон Мин 33

Ливерпуль: 1. Алисон, 3. Фабиньо, 26. Робертсон, 46. Уильямс, 5. Вейналдум, 9. Фирмино, 10. Мане, 14. Хендерсон, 17. Джонс, 66. Александер-Арнольд, 11. Салах.

Тоттенхэм: 1. Льорис, 4. Алдервейрелд, 15. Дайер, 24. Орье, 33. Дэвис, 5. Хейбьерг, 17. Сиссоко, 18. Ло Чельсо (Лукас Моура 58), 7. Сон Мин (Алли 86), 10. Кейн, 23. Бергвейн (Регилон 76).

Предупреждения: Ло Чельсо 48, Хейбьерг 54