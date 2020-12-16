АПЛ. Вест Хэм не смог дожать Кристал Пэлас, Фулхэм и Брайтон голов не забивали

АПЛ. 13-й тур

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Может не намного, но качественнее сыграли хозяева, сделали чуть больше для победы, хотя и пропустили первыми. Героем и антигероем встречи стал Бентеке, сначала бельгиец заработал невинную желтую карточку, затем забил, а потом грубо сфолил второй раз и оставил свою команду в меньшинстве.

Бентеке воспользовался пасом Уорда и пробил головой без шансов для голкипера. Это случилось в первом тайме, "орлы" лучше выглядели до перерыва, но затем во втором тайме сыграли слабее. Важный гол сразу после перерыва забил Алле, в падении через себя поразил он цель. Гол - настоящее украшение тура.

"Кристал Пэлас" играл на удержание счета, тянул время, не спешил, и это сработало. Не помог "молотобойцам" Ярмоленко, который поучаствовал всего в нескольких не очень опасных комбинациях. Явно пока не в форме украинец. "Вест Хэм" выдал хорошую концовку, немного хозяевам не хватило, чтобы забить второй мяч.

Олимпийский стадион (Лондон)

Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1

Голы: Алле 57 - Бентеке 35

Вест Хэм: 1. Фабиански, 3. Крессуэлл, 5. Цоуфал, 21. Огбонна, 23. Диоп, 18. Форнальс, 28. Соучек, 41. Райс, 9. Бенрахма, 17. Боуэн (Ярмоленко 81), 22. Алле.

Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 2. Уорд, 3. Ван Аанхольт, 6. Данн, 8. Куяте, 4. Миливоевич, 10. Таунсенд, 11. Заха, 18. Макартур, 25. Эзе, 20. Бентеке.

Удаление: Бентеке 70

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Команды из нижней части турнирной таблицы, в опасной близости от зоны вылета не могут позволить себе рисковать, еще и в очных дуэлях. На кону стояли шесть очков. Не так много, но все же создали голевые моменты соперники, при этом оборона выглядела лучше, чем атака. Таким образом, "Фулхэм" и "Брайтон" остаются соответственно на 17-м и 16-м местах в турнирной таблице.

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон)

Фулхэм - Брайтон 0:0

Фулхэм: 1. Ареола, 5. Андерсен, 16. Адарабиойо, 34. Айна, 33. Робинсон, 14. Райд, 15. Лофтус-Чик, 21. Рид, 29. Замбо-Ангисса, 17. Кавалейру, 19. Лукман.

Брайтон: 26. Санчес, 4. Уэбстер, 5. Данк, 2. Лампти, 3. Уайт, 8. Биссума, 14. Лаллана, 17. Альсате, 20. Марч, 11. Троссар, 18. Уэлбек.