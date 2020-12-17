На вершине - место только для одного. Ливерпуль - Тоттеннгем 2:1. Обзор матча и видео голов

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" сошлись в стратегической битве за лидерство. Обе команды находились наверху турнирной таблицы и победа делала тот или иной коллектив единоличным хозяином ситуации.

Воспользовался шансом "Ливерпуль". Благодаря голам Салаха и Фирмино мерсисайдцы добыли стратегически важную победу, а "Тоттенхэм" кусает локти из-за неудачной игры в обороне на 90-й минуте.

Смотрите, как это было, в видеообзоре поединке 13-го тура АПЛ.

АПЛ. 13-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)

Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу)

Ливерпуль - Тоттенхэм 2:1

Голы: Салах 26, Фирмино 90 - Сон Мин 33