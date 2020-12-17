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На вершине - место только для одного. Ливерпуль - Тоттеннгем 2:1. Обзор матча и видео голов

Англия
(2 голосов)

Ливерпуль - Тоттенехем ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 16.12.2020 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

На вершине - место только для одного. Ливерпуль - Тоттеннгем 2:1. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" сошлись в стратегической битве за лидерство. Обе команды находились наверху турнирной таблицы и победа делала тот или иной коллектив единоличным хозяином ситуации.

Воспользовался шансом "Ливерпуль". Благодаря голам Салаха и Фирмино мерсисайдцы добыли стратегически важную победу, а "Тоттенхэм" кусает локти из-за неудачной игры в обороне на 90-й минуте.

Смотрите, как это было, в видеообзоре поединке 13-го тура АПЛ.

АПЛ. 13-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу)

Ливерпуль - Тоттенхэм 2:1

Голы: Салах 26, Фирмино 90 - Сон Мин 33

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В статье: Чемпионат Англии Ливерпуль Тоттенхэм (Англия)
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