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Канониры вновь не побеждают. Видео обзор матча Арсенал - Саутгемптон

Англия
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"Святые" не удержали победу и упустили возможность выйти на вторую строчку АПЛ

Канониры вновь не побеждают. Видео обзор матча Арсенал - Саутгемптон
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В последний раз "Арсенал" побеждал в чемпионате Англии ещё 11 ноября, когда на "Олд Траффорд" оказался сильнее МЮ. С тех пор команду Микеля Артеты словно прокляли: шесть игр без побед и унылое пятнадцатое место. На этот раз "канониры" зацепились только за ничью с "Саутгемптоном", который, к слову, сейчас на третьей строчке и может расценивать эту мировую как потеря очков.

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АПЛ. 13 тур
"Арсенал" - "Саутгемптон" 1:1
Голы: Обамеянг 52 - Уолкотт 18
Удалён: Габриэл 62 ("Арсенал")

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В статье: Арсенал (Лондон) "Саутгемптон"
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