Канониры вновь не побеждают. Видео обзор матча Арсенал - Саутгемптон

В последний раз "Арсенал" побеждал в чемпионате Англии ещё 11 ноября, когда на "Олд Траффорд" оказался сильнее МЮ. С тех пор команду Микеля Артеты словно прокляли: шесть игр без побед и унылое пятнадцатое место. На этот раз "канониры" зацепились только за ничью с "Саутгемптоном", который, к слову, сейчас на третьей строчке и может расценивать эту мировую как потеря очков.

АПЛ. 13 тур

"Арсенал" - "Саутгемптон" 1:1

Голы: Обамеянг 52 - Уолкотт 18

Удалён: Габриэл 62 ("Арсенал")