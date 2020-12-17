Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Папа Карло держит слово. Видео обзор победы Эвертона над Лестером
"Лисы" уступили в трёх из пяти последних матчей АПЛ
Только вчера главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти сообщил, что
Благодаря ей "Эвертон" подтянулся к лидерам: сейчас "синие", которые занимают четвёртую позицию, отстают от того же "Лестера" на один балл, а от соседей из "Ливерпуля", возглавляющих таблицу, на пять очков. Поборятся за Лигу чемпионов?
АПЛ. 13-й тур
"Лестер Сити" - "Эвертон" 0:2
Голы: Ришарлисон 21, Холгейт 72
Популярное сейчас
- Умер Геннадий Кернес - в свое время он возглавлял Харьковскую областную федерацию футбола
- Супряги компаньон. Невероятный промах Гризманна в матче против Реал Сосьедада
- На очереди Хохфильцен. Где смотреть гонки третьего и четвертого этапов Кубка мира?
- Ливерпуль - Тоттенхэм 2:1. Все старались, но Фирмино старался больше всех
- Разрыв звездной пары. Похоже, Денис Попов расстался с Дарьей Белодед. ФОТО
- Эффектная чемпионка мира по биатлону снялась в откровенной фотосессии для Playboy. ФОТО