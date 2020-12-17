Папа Карло держит слово. Видео обзор победы Эвертона над Лестером

Только вчера главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти сообщил, что хочет поднять клуб к вершинам лиги в благодарность главного акционера клуба Фархаду Мошири, который продолжает вкладывать средства в ливерпульский проект. Свои слова папа Карло подтвердил в важном поединке против "Лестера", одержав победу.

Благодаря ей "Эвертон" подтянулся к лидерам: сейчас "синие", которые занимают четвёртую позицию, отстают от того же "Лестера" на один балл, а от соседей из "Ливерпуля", возглавляющих таблицу, на пять очков. Поборятся за Лигу чемпионов?

АПЛ. 13-й тур

"Лестер Сити" - "Эвертон" 0:2

Голы: Ришарлисон 21, Холгейт 72