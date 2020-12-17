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Папа Карло держит слово. Видео обзор победы Эвертона над Лестером

Англия
(1 голосов)

"Лисы" уступили в трёх из пяти последних матчей АПЛ

Папа Карло держит слово. Видео обзор победы Эвертона над Лестером
UA-Футбол
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Только вчера главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти сообщил, что хочет поднять клуб к вершинам лиги в благодарность главного акционера клуба Фархаду Мошири, который продолжает вкладывать средства в ливерпульский проект. Свои слова папа Карло подтвердил в важном поединке против "Лестера", одержав победу.

Благодаря ей "Эвертон" подтянулся к лидерам: сейчас "синие", которые занимают четвёртую позицию, отстают от того же "Лестера" на один балл, а от соседей из "Ливерпуля", возглавляющих таблицу, на пять очков. Поборятся за Лигу чемпионов?

АПЛ. 13-й тур
"Лестер Сити" - "Эвертон" 0:2
Голы: Ришарлисон 21, Холгейт 72

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Лестер Сити
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