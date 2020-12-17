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Клопп: Гол Тоттенхэма? Он был забит из офсайда. Ливерпуль заслуженно обыграл монстра контратак
Юрген на связи
Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал результат центрального поединка 13-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом" (2:1). Цитирует немца Goal.com. "Красные" набрали 28 очков и поднялись на первую строчку в турнирной таблице, "шпоры" пребывают на второй позиции с 25 баллами.
"Гол "Тоттенхэма"? Я считаю, что там был офсайд. Судьи посмотрели момент 20 раз, но я видел, что там был офсайд. Лучший способ обороняться в матче со "шпорами" – весь матч контролировать снаряд".
"Они монстры контратак. Гости забили гол, имели два шанса у наших ворот и все. Это заслуженные три очка для нас, я счастлив".
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