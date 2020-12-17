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"Лучшая команда выиграла". Защитник Ливерпуля тонко потроллил Моуриньо после победы на Тоттенхэмом
Жозе попал под обстрел ТАА
Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд прокомментировал слова менеджера лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо после очной встречи. Напомним, вчера, 16 декабря, "шпоры" проиграли "красным" со счетом 2:1, а португалец сказал Юргену Клоппу после финального свистка, что "лучшая команда уступила". ТАА отметил у себя в Твиттере:
"Лучшая команда выиграла".
Best team won ???? pic.twitter.com/5GTGhquOcj— Trent Alexander-Arnold (@TrentAA) December 16, 2020
"Ливерпуль" набрал 28 зачетных пунктов и обошел "Тоттенхэм" в турнирной таблице Английской Премьер-лиги – у "шпор" осталось 25 баллов. В субботу, 19 декабря, мерсисайдцы встретятся с "Кристал Пэлас", а подопечные Моуриньо сыграют с "Лестером" в воскресенье, 20 числа.
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