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"Лучшая команда выиграла". Защитник Ливерпуля тонко потроллил Моуриньо после победы на Тоттенхэмом

Англия
(1 голосов)

Жозе попал под обстрел ТАА

"Лучшая команда выиграла". Защитник Ливерпуля тонко потроллил Моуриньо после победы на Тоттенхэмом
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Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд прокомментировал слова менеджера лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо после очной встречи. Напомним, вчера, 16 декабря, "шпоры" проиграли "красным" со счетом 2:1, а португалец сказал Юргену Клоппу после финального свистка, что "лучшая команда уступила". ТАА отметил у себя в Твиттере:

Читайте такжеМоуриньо: Если бы я вел себя так же, как Клопп у боковой линии, то меня бы удалили

"Лучшая команда выиграла".

"Ливерпуль" набрал 28 зачетных пунктов и обошел "Тоттенхэм" в турнирной таблице Английской Премьер-лиги – у "шпор" осталось 25 баллов. В субботу, 19 декабря, мерсисайдцы встретятся с "Кристал Пэлас", а подопечные Моуриньо сыграют с "Лестером" в воскресенье, 20 числа.

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В статье: Жозе Моуриньо Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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Комментарии (1)
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Serega1111 (Киев)
17.12.2020 в 12:14
Да уж, очень тонко...
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