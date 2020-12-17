  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Сага "Gracias negrito". FA выдвинула обвинения Кавани за расистские высказывания в Instagram
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сага "Gracias negrito". FA выдвинула обвинения Кавани за расистские высказывания в Instagram

Англия
(1 голосов)

Эдинсон отстранен?

Сага "Gracias negrito". FA выдвинула обвинения Кавани за расистские высказывания в Instagram
Новина українською

Пресс-служба Футбольной Ассоциации Англии выступила с официальным заявлением касательно публикации нападающего "Манчестер Юнайтед" Эдинсона Кавани в Instagram.

Читайте также"Gracias negrito". FA расследует расистское высказывание Кавани – Эдинсона могут наказать

В конце прошлого месяца уругваец опубликовал историю в социальной сети со словами "Gracias negrito" – так он ответил на поздравление одного из фанатов после победы команды ("Саутгемптон", 3:2). Чиновники посчитали комментарий оскорбительным, а также подразумевающим отсылку на цвет кожи, расу и этническое происхождение адресата. Форвард может быть оштрафован или дисквалифицирован на несколько поединков.

Кавани имеет право подать апелляцию на обвинение до 4 января 2021 года. Напомним, сегодня "МЮ" сыграет с "Шеффилд Юнайтед" на выезде, однако вряд ли Сульшер будет рисковать Эдинсоном – в последнее время уругваец работал над восстановлением после травмы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эдинсон Кавани Манчестер Юнайтед FA
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The FA

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
TerenceV (Київ)
17.12.2020 в 14:27
Кого образив коментар? Фаната чи чиновників.
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...