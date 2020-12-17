Сага "Gracias negrito". FA выдвинула обвинения Кавани за расистские высказывания в Instagram

Пресс-служба Футбольной Ассоциации Англии выступила с официальным заявлением касательно публикации нападающего "Манчестер Юнайтед" Эдинсона Кавани в Instagram.

В конце прошлого месяца уругваец опубликовал историю в социальной сети со словами "Gracias negrito" – так он ответил на поздравление одного из фанатов после победы команды ("Саутгемптон", 3:2). Чиновники посчитали комментарий оскорбительным, а также подразумевающим отсылку на цвет кожи, расу и этническое происхождение адресата. Форвард может быть оштрафован или дисквалифицирован на несколько поединков.

Кавани имеет право подать апелляцию на обвинение до 4 января 2021 года. Напомним, сегодня "МЮ" сыграет с "Шеффилд Юнайтед" на выезде, однако вряд ли Сульшер будет рисковать Эдинсоном – в последнее время уругваец работал над восстановлением после травмы.