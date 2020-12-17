Хендерсон: Мы заслужили три очка в матче с Тоттенхэмом

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон прокомментировал победу в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с "Тоттенхэм Хотспур" (2:1).

"Хороший матч, очень насыщенный в плане тактики. Мы владели мячом и создавали моменты, чего, наверное, от нас и ждали. В целом мы выступили великолепно.

Мы не сбавляем обороты вплоть до финального свистка. Я рад за парней, мы заслужили три очка. Для нас это один из лучших матчей сезона. Мы сконцентрированы только на своей игре и сейчас думаем только о матче с "Кристал Пэлас", — приводит слова Хендерсона BBC.

"Ливерпуль", набрав 28 очков, обошёл "Тоттенхэм" и поднялся на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.