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Хендерсон: Мы заслужили три очка в матче с Тоттенхэмом
Джордан доволен проделанной работой
Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон прокомментировал победу в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с "Тоттенхэм Хотспур" (2:1).
"Хороший матч, очень насыщенный в плане тактики. Мы владели мячом и создавали моменты, чего, наверное, от нас и ждали. В целом мы выступили великолепно.
Мы не сбавляем обороты вплоть до финального свистка. Я рад за парней, мы заслужили три очка. Для нас это один из лучших матчей сезона. Мы сконцентрированы только на своей игре и сейчас думаем только о матче с "Кристал Пэлас", — приводит слова Хендерсона BBC.
"Ливерпуль", набрав 28 очков, обошёл "Тоттенхэм" и поднялся на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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